«Сань, к сожалению, это твой дом. Не расстраивайся, жизнь продолжается». Улицы Орска затоплены, работают спасатели

После прорыва дамбы в Оренбургской области подтоплено больше 2,5 тысячи жилых домов и около 7 тысяч приусадебных участков. Самая сложная обстановка — в Орске. Видео с ситуацией на улицах города утром в субботу, 6 апреля, появились в местных группах во «ВКонтакте».
МЧС России
На территории Старого города Орска работают спасатели.
Местный житель заснял обстановку около своего дома номер 80 на улице 9 Января. В видеоролике очень много мата, поэтому нам пришлось убрать звук.
«Сань, к сожалению, это твой дом. Очень плохо, но ничего, Сань, не сделаешь. У людей у всех тут — жопа. Не расстраивайся, жизнь продолжается, чего бы не случилось. У тебя дом просто в воде весь. Его нет совсем. Вот она ваша улица Саш…», — говорит мужчина на видеоролике.
Местное издание Orsk.ru показало ситуацию с водой в магазинах Орска. «Кратко: воды нет», — пишут журналисты
«Старый город. Улица Пионерская. Последствия прорыва дамбы», — говорится в публикации ORSK.RU.
«Пик паводка еще не пройден». Как к утру развивается ситуация в Орске после прорыва дамбы — подробнее в материале «Фонтанки».