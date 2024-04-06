Орскую дамбу прорвало в третьем месте. Спасатели эвакуируют поселок Никель

Третий прорыв дамбы зафиксирован в Орске. На сей раз бурные потоки промыли преграду в поселке Никель в районе улицы Борисоглебской. Вечером в субботу, 6 апреля, портал «Урал56.ру» публикует кадры наводнения.
Сейчас в поселке Никель экстренно эвакуируют жителей. Вода уже подошла вплотную к домам, которых в этом районе очень много. К вечеру поток значительно усилился.
Никель является важным промышленным районом города Орска. В поселке находятся такие предприятия, как Орсккабель, Газпромтранс, СМП-3, Фосфатный комбинат и другие. В коттеджах в основном живут работники этих предприятий.
Уровень воды в реке Урал достиг 855 сантиметров к 15:00 6 апреля, и вода, по данным городского руководства, будет еще прибывать. Опасной считается отметка в 930 сантиметров — она может быть достигнута предстоящей ночью. Мэр Оренбурга объявил принудительную эвакуацию из опасной зоны.