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    Орскую дамбу прорвало в третьем месте. Спасатели эвакуируют поселок Никель

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    46 комментариев

    Третий прорыв дамбы зафиксирован в Орске. На сей раз бурные потоки промыли преграду в поселке Никель в районе улицы Борисоглебской. Вечером в субботу, 6 апреля, портал «Урал56.ру» публикует кадры наводнения.

    Сейчас в поселке Никель экстренно эвакуируют жителей. Вода уже подошла вплотную к домам, которых в этом районе очень много. К вечеру поток значительно усилился.

    Никель является важным промышленным районом города Орска. В поселке находятся такие предприятия, как Орсккабель, Газпромтранс, СМП-3, Фосфатный комбинат и другие. В коттеджах в основном живут работники этих предприятий.

    Уровень воды в реке Урал достиг 855 сантиметров к 15:00 6 апреля, и вода, по данным городского руководства, будет еще прибывать. Опасной считается отметка в 930 сантиметров — она может быть достигнута предстоящей ночью. Мэр Оренбурга объявил принудительную эвакуацию из опасной зоны.

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    Комментарии 46

    Гость06 Апр 2024 в 20:47
    В Никеле народец такой, живут и живут. Была в гостях у людей невестка из Никеля - пристроилась и радуется, а работать или дело говорить не по ней.
    +0−0
    Гость06 Апр 2024 в 20:43
    У нас Губернаторы рекомендуются и назначаются по какому принципу, только из Единой России? Это не первое затопление в регионах за многие годы, а история повторяется. А сколько Губернаторов и замов посадили? Несет колосальные убытки государство, а страдают люди на зарплате и на пенсии.
    +0−0
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