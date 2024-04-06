Мэр Оренбурга объявил принудительную эвакуацию из опасной зоны: «Больше нет времени на уговоры»

Глава Оренбурга Сергей Салмин обратился к жителям города, чьи дома попали в зону подтопления.

«По последним данным на 15 часов 6 апреля уровень воды в Урале 855 сантиметров, и она будет прибывать. Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления», — написал он в своем официальном телеграм-канале.

Мэр анонсировал использование системы оповещения и призвал отнестись к сигналу серьезно.



«У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», — предупредил он, напомнив, что в Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации.

