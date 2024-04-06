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    Мэр Оренбурга объявил принудительную эвакуацию из опасной зоны: «Больше нет времени на уговоры»

    2015
    16 комментариев

    Глава Оренбурга Сергей Салмин обратился к жителям города, чьи дома попали в зону подтопления.

    «По последним данным на 15 часов 6 апреля уровень воды в Урале 855 сантиметров, и она будет прибывать. Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления», — написал он в своем официальном телеграм-канале.

    Мэр анонсировал использование системы оповещения и призвал отнестись к сигналу серьезно.

    «У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции», — предупредил он, напомнив, что в Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации.

    Уровень воды в реке Урал достиг 855 сантиметров к 15:00 6 апреля, и вода, по данным городского руководства, будет еще прибывать. Опасной считается отметка в 930 сантиметров — она может быть достигнута предстоящей ночью.

    Ранее стало известно об эвакуации жителей Оренбургской области и, в частности, свыше 700 жителей Орска, где в зоне подтопления оказалось 600 жилых домов.

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    Комментарии 16

    Гость06 Апр 2024 в 16:50
    21 век..... количество надзирающих, контролирующих, проверяющих ведомств и служб- зашкаливает, морды их начальников в фото на ксивах влезают......где все? Почему ещё не в тюрьме?
    +0−0
    Гость06 Апр 2024 в 16:45
    Жизнь людей зависла от состояния дамбы...... наверняка была организация, которая эксплуатировала это гидротехническое сооружение, МЧС- надзирало, ростехнадзор надзирал, паспорт гидротехнического сооружения - составлялся...... и вдруг- шарах- прорвало! Ну не может быть так!
    +0−0
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