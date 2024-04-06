    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, ю-з

    757мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.42eur100.13

    В Оренбургской области возбудили дело из-за прорыва дамбы. В зоне затопления нашли тела

    3038
    22 комментария

    Из-за прорыва дамбы в Оренбургской области возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщил региональный СК.

    Речь идет о части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

    «В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за строительство, обслуживание и эксплуатацию дамбы», — сказано в сообщении СК.

    В зоне затопления в Орске обнаружили тела троих человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники. «Найдены тела троих человек: двое на улице и один в доме. Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу», — цитирует агентство своего собеседника.

    «Пик паводка еще не пройден». Как к утру развивается ситуация в Орске после прорыва дамбы — подробнее в материале «Фонтанки». Кадры с места ЧП можно посмотреть тут.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОрскУголовное делоПрорыв дамбы
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 22

    Гость06 Апр 2024 в 15:00
    А что в путинской россии делается с умом?
    +2−0
    26592706606 Апр 2024 в 14:43
    Мэр Орска Василий Козупица за два дня до прорыва дамбы осматривал её и отмечал, что угрозы нет, следует из поста, опубликованного главой города 3 апреля.
    — Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет. Паводок этого года - первая и серьезная проверка дамбы на прочность, — написал он в соцсетях.
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close