В Оренбургской области возбудили дело из-за прорыва дамбы. В зоне затопления нашли тела

Из-за прорыва дамбы в Оренбургской области возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщил региональный СК.
Речь идет о части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).
«В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за строительство, обслуживание и эксплуатацию дамбы», — сказано в сообщении СК.
В зоне затопления в Орске обнаружили тела троих человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники. «Найдены тела троих человек: двое на улице и один в доме. Последний отказался эвакуироваться вечером в пятницу», — цитирует агентство своего собеседника.
«Пик паводка еще не пройден». Как к утру развивается ситуация в Орске после прорыва дамбы — подробнее в материале «Фонтанки». Кадры с места ЧП можно посмотреть тут.