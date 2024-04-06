Где находится город Орск, подтопленный из-за прорыва дамбы, и чем он известен?

Последние сутки ленты новостей федеральных СМИ заполнены новостями о судьбе жителей Орска. Город в Оренбургской области переживает серьезное бедствие: в зоне подтопления оказались сотни домов и тысячи участков, эвакуированы свыше 700 человек — и при этом еще не все согласились эвакуироваться. Спасатели МЧС вывозят домашних животных.

В Орске, расположенном 280 километрах к востоку от Оренбурга, по данным на 2021 год, проживало почти 190 тысяч человек. Есть международный аэропорт — филиал АО «Аэропорт Оренбург».

Город — старый, уникальный: в нем две части — европейская (Новый город) и азиатская (Старый город), и граница проходит по реке Урал. Причем Новый город (Соцгород) возводился в 1930-х группой немецких архитекторов под руководством Ганса Шмидта как система промышленно-жилых комплексов на основе новаторских градостроительных идей как будущий город-сад.

В старину здесь проходил караванный торговый путь «Дорога Канифы», а сам Орск был заложен в 1735 году Оренбургской экспедицией и изначально именно назывался Оренбургом. Но потом крепость, предназначенную для обороны от кочевников, переименовали в Орскую, а Оренбург перенесли.

В Орской крепости побывало немало видных исторических личностей: немецкий ученый Александр Гумбольдт, цесаревич Александр Николаевич (будущий Александр II), а с ним — Василий Жуковский, цесаревич Николай Александрович (будущий Николай II). В этой крепости находился в ссылке Тарас Шевченко, и в городе был создан его музей.