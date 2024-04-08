Часть пациентов из городских больниц эвакуировали, часть — отправили домой: Орск переживает паводок. Онлайн-репортаж

В Оренбургской области — ЧП федерального характера: из-за паводка ночью в пятницу прорывало дамбу. Вода начала стремительно прибывать — основной удар пришелся на город Орск. Затоплено больше 6000 домов, эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей — в пунктах временного размещения половина жителей, которым пришлось покинуть свои дома. В выходные в Орске работал министр ЧС, пик уровня воды прогнозируют
По многим улицам Орска перемещаться возможно на лодке. Вода зашла во дворы пятиэтажек по улице Станиславского, за ночь она продвинулась на целый квартал. Сейчас спасатели эвакуируют людей — здесь будут устанавливать ограждение для воды. Правда, жители сомневаются, что ограждение поможет остановить поток.
Людмила Орлова / 74.RU
Жительница Орска Ольга Викторовна рассказывает, что у нее 10 собак дома, поэтому эвакуироваться не планирует. Она переживает за своих подопечных животных, которые оказались в зоне затопления.
— Затопило поселок Рабочий, думаю, что народу так много, а там...Дома вот так, а собак штук 8 привезли оттуда, — эмоционально делится она.
Она кормит собак, но даже пройти в тот район теперь не получится
Людмила Орлова
Многие из людей, стоящих у кромки воды во дворах на Станиславского, Богдана Хмельницкого эвакуировались еще накануне. Сегодня они приехали посмотреть, что стало с их имуществом. Стоят и тихонько вздыхают, передают корреспонденты 74.RU, которые находятся на месте.
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см, достигнув 872 см, сообщили ТАСС в мэрии.
Во всех храмах Оренбургской епархии по благословению митрополита Оренбургского и Саракташского Петра сегодня молятся об окончании водного нашествия.
Что делать, если жилье оказалось в зоне затопления? С собой нужно взять тревожный чемоданчик.
К предметам первой необходимости относятся:
- заряженный телефон с пауэрбанком;
- паспорт, СНИЛС, медицинский полис;
- кружка, ложка, запас еды (консервы, сухой паек, бутилированная вода);
- аптечка;
- спички и зажигалка;
- одежда и средства гигиены.
Сотрудники МЧС России просят не забывать о питомцах и домашнем скоте в период паводка.
— Если готовитесь к эвакуации вместе с питомцем, не забудьте собрать документы, ветпаспорт животного. Если здание, в котором находятся животные, подтапливает, выпустите их из помещений и перегоните на ближайшую возвышенность. Помните, что поить животных из открытых водоемов, скармливать корма, соприкасавшиеся с паводковой водой, нельзя, — отмечают в мэрии.
В период паводка Роспотребнадзор настоятельно рекомендует пить только кипяченую или бутилированную воду, чтобы не было кишечных инфекций.
Тех пациенток, кто прикреплен к женским консультациям по пр. Никельщиков, 56 и ул. Станиславского, 1а просят обращаться в учреждения по ул. Добровольского, 27а (
По неотложным ситуациям (акушерским и гинекологическим) нужно звонить в перинатальный центр Орска по телефону
В зоне затопления — Второй участок в Орске: на фото «Урал56.Ру» улица
С 8 апреля для профилактики респираторных и кишечных инфекций эвакуированные жители будут бесплатно обеспечены противовирусными препаратами, и со вторника начнется массовая вакцинация населения против гепатита А. На вакцину просят соглашаться, поскольку при подобных природных стихиях риск заражения гепатитом А резко повышается, добавили в Министерстве здравоохранения.
В Орске затопило больницы. Часть пациентов из филиала Областного противотуберкулезного диспансера, Орской горбольницы, стационара по пр. Никельщиков, 44, ЧУЗ РЖД и паллиативного отделения Орской городской больницы эвакуировали, часть выписали на амбулаторное лечение под наблюдение врачей.
— В связи с вышеизложенным стационарная медицинская помощь в плановой форме в больницах Орска временно прекращена, в случае необходимости пациенты будут направляться в учреждения Новотроицка и Оренбурга. В Орске в настоящее время оказывается преимущественно экстренная и неотложная стационарная медицинская помощь в стационарах по адресам ул. Новосибирская, 117 и ул. Станиславского, 50, — сообщает Минздрав региона.
Коечного фонда, говорят, достаточно, если понадобится, развернут больше 300 коек в онкодиспансере, детской больнице, инфекционной больнице в Новотроицке. Необходимые поручения по возможности развертывания коек в течение двух часов руководители получили.