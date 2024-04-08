Часть пациентов из городских больниц эвакуировали, часть — отправили домой: Орск переживает паводок. Онлайн-репортаж

Жительница Орска Ольга Викторовна рассказывает, что у нее 10 собак дома, поэтому эвакуироваться не планирует. Она переживает за своих подопечных животных, которые оказались в зоне затопления.

— Затопило поселок Рабочий, думаю, что народу так много, а там...Дома вот так, а собак штук 8 привезли оттуда, — эмоционально делится она.