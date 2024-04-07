Владимир Путин поручил министру МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить порядок и охрану имущества людей на территориях, которые попали или попадут в зону паводка. Об этом 7 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что поручение касается Тюменской и Курганской областей.
Ранее портал 56.ru рассказал о первых случаях мародерства в зоне затоплений в Оренбургской области, где паводок решением правительственной комиссии отнесли к ЧС федерального масштаба.
Путин поручил главе МВД обеспечить охрану имущества населения в зоне паводков
Владимир Путин поручил министру МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить порядок и охрану имущества людей на территориях, которые попали или попадут в зону паводка. Об этом 7 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
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