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    Путин поручил главе МВД обеспечить охрану имущества населения в зоне паводков

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    Владимир Путин поручил министру МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить порядок и охрану имущества людей на территориях, которые попали или попадут в зону паводка. Об этом 7 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что поручение касается Тюменской и Курганской областей.

    Ранее портал 56.ru рассказал о первых случаях мародерства в зоне затоплений в Оренбургской области, где паводок решением правительственной комиссии отнесли к ЧС федерального масштаба.

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