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    Подтоплены более 10 тысяч жилых домов. Власти Оренбурга рассказали о буйстве паводка в регионе

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    В Оренбургской области подтоплены 10168 жилых домов и почти 18,5 тысяч приусадебных участков. Такие данные о состоянии региона по данным на 22.00 по местному времени 7 апреля сообщила администрация Оренбурга в телеграм-канале.

    В шести населенных пунктах нарушено электроснабжение. Затопления произошли в 25 муниципальных образованиях, 77 населенных пунктах и 29 СНТ. Кроме того, были закрыты для движение 47 мостов.

    Из региона эвакуировали 6127 человек, среди которых около 1,5 тысяч детей, Более тысячи человек находятся в пунктах временного размещения.

    В Орске, на который пришелся самый сильный удар стихии, ситуация наиболее сложная: 6641 жилой дом подтоплен, более 2 тысяч человек эвакуированы.

    Паводок затопил Оренбургскую область 5 апреля. Уровень воды в реке Урал продолжает повышаться и достиг 864 см, до опасной отметки остается всего 66 см. Кроме того, из-за теплой погоды на следующей неделе и промерзшей земли талые воды будут стекать в реки, а не впитываться в почву, констатировали ранее в Гидрометцентре России. Наводнение в регионе было признано ЧС федерального уровня.

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    Оренбургская областьПаводок
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