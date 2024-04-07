Подтоплены более 10 тысяч жилых домов. Власти Оренбурга рассказали о буйстве паводка в регионе

В Оренбургской области подтоплены 10168 жилых домов и почти 18,5 тысяч приусадебных участков. Такие данные о состоянии региона по данным на 22.00 по местному времени 7 апреля сообщила администрация Оренбурга в телеграм-канале.



В шести населенных пунктах нарушено электроснабжение. Затопления произошли в 25 муниципальных образованиях, 77 населенных пунктах и 29 СНТ. Кроме того, были закрыты для движение 47 мостов.



Из региона эвакуировали 6127 человек, среди которых около 1,5 тысяч детей, Более тысячи человек находятся в пунктах временного размещения.



В Орске, на который пришелся самый сильный удар стихии, ситуация наиболее сложная: 6641 жилой дом подтоплен, более 2 тысяч человек эвакуированы.

