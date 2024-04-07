Уровень реки Урал вырос еще на 8 см. Что известно о паводках в Оренбуржье

К вечеру 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос, до опасного уровня осталось 66 см. Об этом в телеграм-канале сообщила мэрия города со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.



«Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 864 см. Опасный уровень — 930 см. Неблагоприятное значение уже пройдено — 760 см», — говорится в публикации.



Также в мэрии сообщили, что вода в реке Сакмара у села в Сакмарском районе области — Татарской Каргалы составляет 765 см.



Минздрав региона сообщил, что в больницах Орска, который принял на себя главный удар стихии, было принято решение временно прекратить оказание плановой стационарной медпомощи из-за подтоплений. «В случае необходимости пациенты будут направляться в учреждения Новотроицка и Оренбурга. В Орске в настоящее время оказывается преимущественно экстренная и неотложная стационарная медицинская помощь», -пояснили в ведомстве.



По данным МЧС, из города были эвакуированы больше 2 тысяч человек.



В регионе были отменены коммунальные платежи для людей, чьи дома попали в зону подтопления, до момента их возвращения. Кроме того, пострадавшим предоставят кредитные и ипотечные каникулы.

