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    Уровень реки Урал вырос еще на 8 см. Что известно о паводках в Оренбуржье

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    К вечеру 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос, до опасного уровня осталось 66 см. Об этом в телеграм-канале сообщила мэрия города со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

    «Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 864 см. Опасный уровень — 930 см. Неблагоприятное значение уже пройдено — 760 см», — говорится в публикации.

    Также в мэрии сообщили, что вода в реке Сакмара у села в Сакмарском районе области — Татарской Каргалы составляет 765 см.

    Минздрав региона сообщил, что в больницах Орска, который принял на себя главный удар стихии, было принято решение временно прекратить оказание плановой стационарной медпомощи из-за подтоплений. «В случае необходимости пациенты будут направляться в учреждения Новотроицка и Оренбурга. В Орске в настоящее время оказывается преимущественно экстренная и неотложная стационарная медицинская помощь», -пояснили в ведомстве.

    По данным МЧС, из города были эвакуированы больше 2 тысяч человек.

    В регионе были отменены коммунальные платежи для людей, чьи дома попали в зону подтопления, до момента их возвращения. Кроме того, пострадавшим предоставят кредитные и ипотечные каникулы.

    В Оренбургской области сильные паводки начались 5 апреля. В Орске прорвало насыпную дамбу, ситуация в населенном пункте наиболее сложная. Горожан из затопленных локаций эвакуировали. Также из-за повышения уровня воды в Урале эвакуацию объявили в Оренбурге. Паводок в регионе был отнесен к ЧС федерального характера.

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    ПаводокОренбургская область
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