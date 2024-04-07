Путин поручил регионам заранее готовить к эвакуации население из-за паводков

Владимир Путин поручил главам Тюменской и Курганской областей разъяснить населению о необходимости заранее собрать вещи на случай эвакуации из-за паводков. Об этом 7 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
В ходе телефонных переговоров с губернатором Тюменской области Александром Моором и главой Курганской области Вадимом Шумковым глава государства высказался о необходимости заранее оказать помощь населению, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, и обсудить с людьми, что вещи на случай эвакуации надо собрать заблаговременно.
Песков отметил неизбежность затоплений из-за увеличения сброса воды на гидротехнических сооружениях.
В Курганской области превентивно эвакуируют 60 населенных пунктов.
Ранее в этот день паводок в Оренбургской области признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.