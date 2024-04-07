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    Путин поручил регионам заранее готовить к эвакуации население из-за паводков

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    Владимир Путин поручил главам Тюменской и Курганской областей разъяснить населению о необходимости заранее собрать вещи на случай эвакуации из-за паводков. Об этом 7 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

    В ходе телефонных переговоров с губернатором Тюменской области Александром Моором и главой Курганской области Вадимом Шумковым глава государства высказался о необходимости заранее оказать помощь населению, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, и обсудить с людьми, что вещи на случай эвакуации надо собрать заблаговременно.

    Песков отметил неизбежность затоплений из-за увеличения сброса воды на гидротехнических сооружениях.

    В Курганской области превентивно эвакуируют 60 населенных пунктов.

    Ранее в этот день паводок в Оренбургской области признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

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