Паводок в России затопил более 13 тысяч домов. В Орске спасают кошек и собак

Общее число жилых домов, попавших в зону подтопления из-за паводков на территории России, достигло более
«На территории России весенним половодьем подтоплено более
Большая часть —
В Оренбурге, по данным местной администрации, подтоплено
В Орске вода начинает отступать. Спасатели продолжают работу, в том числе помогают домашним животным.
Глава МЧС России Александр Куренков после вчерашнего визита в Оренбургскую область сегодня выехал в Ялуторовский район Тюменской области, где тоже затапливает территории. Министр оценит превентивные противопаводковые мероприятия в регионе.
«Прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через
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