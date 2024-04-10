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    Паводок в России затопил более 13 тысяч домов. В Орске спасают кошек и собак

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    Общее число жилых домов, попавших в зону подтопления из-за паводков на территории России, достигло более 13 тысяч. Об этом сообщает 10 апреля ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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    «На территории России весенним половодьем подтоплено более 13 тысяч жилых домов, почти 20 тысяч приусадебных участков, 146 мостов», — сказал собеседник агентства.

    Большая часть — 12,8 тысячи домов — находится в Оренбургской области.

    В Оренбурге, по данным местной администрации, подтоплено 2392 приусадебных участка и 1910 домовладений. По состоянию на утро 10 апреля, в пунктах временного размещения находятся 58 человек, в том числе 22 ребенка. Эвакуация с подтапливаемых территорий продолжается. В аварийно-спасательных работах задействовано 296 человек, 103 единицы техники, 46 плавсредств, три беспилотника для оценки и прогноза ситуации дальнейшего разлива. Уровень воды в реке Урал на 9:00 составляет 978 сантиметров, в Сакмаре — 813 сантиметров, и он продолжает расти. По данным на 10:00, река достигла отметки 989 сантиметров, пишет 56.RU.

    Фото: 56.RU
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    В Орске вода начинает отступать. Спасатели продолжают работу, в том числе помогают домашним животным.

    Оренбург 24/7 | Орск

    Глава МЧС России Александр Куренков после вчерашнего визита в Оренбургскую область сегодня выехал в Ялуторовский район Тюменской области, где тоже затапливает территории. Министр оценит превентивные противопаводковые мероприятия в регионе.

    «Прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через 3–5 дней. Для минимизации последствий прохождения весеннего половодья и ликвидации его последствий в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники», — отмечается в сообщении МЧС.

    Новость дополняется.

    Фото: 56.RU

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