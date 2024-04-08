ЧС в одном из районов Курганской области, людей обязали эвакуироваться. Тобол может подняться на 10 метров

«Установить зону чрезвычайной ситуации в границах населенных пунктов село Прорывное, село Озерное, село Звериноголовское, деревня Верхняя Алабуга, село Бугровое, деревня Редуть и прилегающим к ним территорий», — говорится в сообщении.

Режим ЧС в связи с паводковой ситуацией введен в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, соответствующее постановление 7 апреля подписала глава муниципалитета Марина Панкратова.

Жителей обязали заранее эвакуироваться, взяв с собой документы и ценные вещи. Они также могут успеть вывезти технику и мебель.

