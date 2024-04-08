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    ЧС в одном из районов Курганской области, людей обязали эвакуироваться. Тобол может подняться на 10 метров

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    Режим ЧС в связи с паводковой ситуацией введен в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, соответствующее постановление 7 апреля подписала глава муниципалитета Марина Панкратова.

    Из-за резкого подъема воды в реке Тоболе, по прогнозу МЧС, есть угроза подтопления нескольких населенных пунктов.

    «Установить зону чрезвычайной ситуации в границах населенных пунктов село Прорывное, село Озерное, село Звериноголовское, деревня Верхняя Алабуга, село Бугровое, деревня Редуть и прилегающим к ним территорий», — говорится в сообщении.

    Жителей обязали заранее эвакуироваться, взяв с собой документы и ценные вещи. Они также могут успеть вывезти технику и мебель.

    5 апреля в Курганской области введен режим повышенной готовности, подтопление угрожает более чем 60 населенным пунктам. Уровень воды в Тоболе, по прогнозу специалистов, может подняться до десяти метров при средних многолетних значениях 4,6 метра. Президент Владимир Путин обсудил ситуацию с паводками с главой МЧС Александром Куренковым, а также поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить порядок и охрану имущества людей на территориях, которые попали или попадут в зону паводка.

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    ПаводокКурганская областьТобол
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