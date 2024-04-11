Урал в Оренбурге вырос до 1 060 см. На подтопленных территориях будут искать людей

За минувшие сутки вода в реке Урал прибавила 82 сантиметра, а за два часа — 6 сантиметров. По данным оренбургского гидрометцентра на 8:00 11 апреля, уровень воды составляет 1 060 сантиметров, критическая отметка превышена на 130 сантиметров, сообщают местные власти.



В Оренбурге сегодня днём будут обследовать подтопленные территории вдоль реки Урал: там могут находиться люди, не успевшие вовремя покинуть свои дома.



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