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    Урал в Оренбурге вырос до 1 060 см. На подтопленных территориях будут искать людей

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    3 комментария

    За минувшие сутки вода в реке Урал прибавила 82 сантиметра, а за два часа — 6 сантиметров. По данным оренбургского гидрометцентра на 8:00 11 апреля, уровень воды составляет 1 060 сантиметров, критическая отметка превышена на 130 сантиметров, сообщают местные власти.

    В Оренбурге сегодня днём будут обследовать подтопленные территории вдоль реки Урал: там могут находиться люди, не успевшие вовремя покинуть свои дома.

    «

    Жителей, отрезанных от большой земли водой, просят обозначить свое местонахождение — выйти на видное место и подать любой сигнал. «Вам помогут эвакуироваться!» — отмечается в сообщении.

    «Газпром межрегионгаз Оренбург» временно приостанавливает начисления за газ для жителей, чьи домовладения оказались в зоне чрезвычайной ситуации в связи с паводком.

    По состоянию на утро 11 апреля, в Оренбургской области подтоплены 11 972 жилых дома и 14 991 приусадебный участок. Самые проблемные территории: Орск, Оренбург, Оренбургский, Илекский районы, Бузулук и Бузулукский район. Эвакуированы 7,8 тысячи человек, в том числе 2 117 детей. 1 415 человек находятся в пунктах временного размещения. Жертв в Оренбурге из-за паводка нет.

    Уровень воды в реке Тобол в Кургане прирос за ночь на 8 см и достиг отметки в 383 см, а у курганского села Звериноголовского превысил 1 000 см, информируют местные власти.

    Под Томском из-за паводка три села отрезаны от регионального центра, еще в две деревни идет вода и возможно затопление улиц, сообщила администрация Заречного сельского поселения Томской области.

    В нескольких регионах России половодье проходит с серьёзными последствиями. Большая часть подтопленных домов — в Оренбургской области. Режим ЧС введён в Тюменской области, в Курганской области. Частично затоплены Самарская, Брянская, Московская области, Алтайский край, под угрозой остается Челябинская область. По данным оперативных служб, в общей сложности в России в зоны подтопления попали более 13 тысяч домов. В Оренбургской области с начала подъема воды зафиксировали 175 обращений за медицинской помощью с состояниями, связанными с паводком.

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    Комментарии 3

    Akabos11 Апр 2024 в 10:25
    Универсальная Река Абсолютной Любви - УРАЛ)
    +0−0
    Ырыс11 Апр 2024 в 10:16
    Но все ужасно рады, что в Одессе хуже?
    +0−1
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