Более 170 человек обратились за медицинской помощью из-за паводка в Оренбуржье

В Оренбургскую область, страдающую от сильного паводка, поставили дополнительные препараты для профилактики инфекционных заболеваний. В медицинские учреждения поступило более полутора сотен обращений за помощью.

С начала подъема воды в регионе зафиксировали 175 обращений за медицинской помощью с состояниями, связанными с паводком, сообщает 10 апреля Минздрав РФ. Из числа обратившихся 16 человек проходят стационарное лечение, среди них трое детей. Ранее министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова сообщала о 27 случаях кишечной инфекции в Орске.

На сегодняшний день в зоне подтопления в Оренбургской области находятся 17 медицинских объектов в пяти муниципалитетах. В другие стационары перевели 164 пациентов, которые находились на лечении. В область поставили дополнительные препараты для профилактики инфекционных заболеваний, в том числе гепатита А. Вакцинацию проводят как в стационарных кабинетах, так и силами 17 мобильных бригад, которые были созданы для этой цели. На помощь в Оренбург вылетели эпидемиологи из петербургского Педиатрического университета.