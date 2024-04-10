Более 170 человек обратились за медицинской помощью из-за паводка в Оренбуржье

В Оренбургскую область, страдающую от сильного паводка, поставили дополнительные препараты для профилактики инфекционных заболеваний. В медицинские учреждения поступило более полутора сотен обращений за помощью.
С начала подъема воды в регионе зафиксировали 175 обращений за медицинской помощью с состояниями, связанными с паводком, сообщает 10 апреля Минздрав РФ. Из числа обратившихся 16 человек проходят стационарное лечение, среди них трое детей. Ранее министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова сообщала о 27 случаях кишечной инфекции в Орске.
На сегодняшний день в зоне подтопления в Оренбургской области находятся 17 медицинских объектов в пяти муниципалитетах. В другие стационары перевели 164 пациентов, которые находились на лечении.
В область поставили дополнительные препараты для профилактики инфекционных заболеваний, в том числе гепатита А. Вакцинацию проводят как в стационарных кабинетах, так и силами 17 мобильных бригад, которые были созданы для этой цели. На помощь в Оренбург вылетели эпидемиологи из петербургского Педиатрического университета.
Напомним, 5 апреля в Оренбургской области из-за паводка прорвало дамбу на реке Урал. Первым удар водной стихии принял на себя Орск. В городе затопило тысячи домов, эвакуировали более двух тысяч человек. Сейчас вода в Орске начала отступать, но теперь топит Оренбург. Днем 10 апреля уровень воды в Урале достиг 10 метров. Ведется эвакуация жителей.
От паводка страдают также Тюменская и Курганская области. По данным оперативных служб, в общей сложности в России в зоны подтопления попали более 13 тысяч домов.