МЧС: вода в Орске начала уходить, ситуация стабилизировалась

Вода в Орске начала отступать, обстановка стала стабильнее. Об этом 10 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александра Ситникова в эфире Первого канала.



«В Орске вода начала уходить, ситуация, самое главное, стабилизировалась. По крайней мере, нигде не прибывает (вода). Сегодня уже второй день, когда не звучат сирены», — цитирует информагентство Ситникова.

Также руководитель пресс-службы отметил, что спасатели стали получать меньше заявок от населения.

Ранее в Оренбургской области объявили ЧП федерального масштаба. Из-за паводка там ночью 5 апреля прорвало дамбу. Основной удар пришелся на город Орск. Затоплены оказались больше 6 000 домов. Эвакуировали свыше 2 000 человек.