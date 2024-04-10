    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    6 м/с, зап

    758мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.72eur100.68

    МЧС: вода в Орске начала уходить, ситуация стабилизировалась

    1674
    1 комментарий

    Вода в Орске начала отступать, обстановка стала стабильнее. Об этом 10 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александра Ситникова в эфире Первого канала.

    «В Орске вода начала уходить, ситуация, самое главное, стабилизировалась. По крайней мере, нигде не прибывает (вода). Сегодня уже второй день, когда не звучат сирены», — цитирует информагентство Ситникова.

    Также руководитель пресс-службы отметил, что спасатели стали получать меньше заявок от населения.

    Ранее в Оренбургской области объявили ЧП федерального масштаба. Из-за паводка там ночью 5 апреля прорвало дамбу. Основной удар пришелся на город Орск. Затоплены оказались больше 6 000 домов. Эвакуировали свыше 2 000 человек.

    РИА Новости со ссылкой на мэрию Орска ранее сообщали, что во время сильнейшего паводка погибли четыре человека, еще один — совершил самоубийство.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Паводок
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close