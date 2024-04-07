В затопленном из-за сильнейшего паводка Орске в Оренбургской области погибли четыре человека, один из них совершил самоубийство. Об этом со ссылкой на городскую мэрию сообщает 7 апреля РИА Новости.
Еще два человека скончались в результате сердечного приступа, и один умер от естественных причин.
Помощь жителям Орска оказывают более 700 спасателей МЧС. Правительство Оренбургской области сообщило, что ситуация с паводком в регионе должна улучшиться через несколько дней после уменьшения притока воды в Ириклинском водохранилище.
РИА Новости: в подтопленном Орске один человек совершил самоубийство
В затопленном из-за сильнейшего паводка Орске в Оренбургской области погибли четыре человека, один из них совершил самоубийство. Об этом со ссылкой на городскую мэрию сообщает 7 апреля РИА Новости.
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