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    РИА Новости: в подтопленном Орске один человек совершил самоубийство

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    11 комментариев

    В затопленном из-за сильнейшего паводка Орске в Оренбургской области погибли четыре человека, один из них совершил самоубийство. Об этом со ссылкой на городскую мэрию сообщает 7 апреля РИА Новости.

    Еще два человека скончались в результате сердечного приступа, и один умер от естественных причин.

    Помощь жителям Орска оказывают более 700 спасателей МЧС. Правительство Оренбургской области сообщило, что ситуация с паводком в регионе должна улучшиться через несколько дней после уменьшения притока воды в Ириклинском водохранилище.

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    Комментарии 11

    Гость07 Апр 2024 в 12:35
    а как вы хотели? компенсация от государства где своих не бросают -10 тыс рублей.
    при потере имущества где своих не бросают - 50т.р. рублей
    у людей пропало всё имущество и дом затопило под крышу, а им 50 тыс. дают - хватит диван купить и обмыть покупку бутылкой водки. вот люди и ...уходят..
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 12:18
    Так в "подтопленном" или "затопленом"?
    +0−0
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