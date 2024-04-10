Эпидемиологи из Петербурга прилетели в Оренбург для помощи заболевшим детям

Эпидемиологи Педиатрического университета Петербурга прилетели в Оренбург. Они будут помогать детям, госпитализированным с инфекциями из-за паводков.



Как рассказали в пресс-службе университета 10 апреля, на место вылетела руководитель эпидемиологической службы вуза и клиники Анна Набиева вместе с коллегами. Из-за сильного тумана аэропорт Оренбурга закрывали, поэтому врачам пришлось подождать в Уфе. В первую очередь медики посетят инфекционную больницу.



«В инфекционной больнице Оренбурга внимание будет уделено детям, которые госпитализированы с расстройствами здоровья, а очагов для этого много: из-за чрезвычайной ситуации воду из-под крана нельзя использовать даже для чистки зубов», — говорят в пресс-службе.

