Эпидемиологи из Петербурга прилетели в Оренбург для помощи заболевшим детям

Эпидемиологи Педиатрического университета Петербурга прилетели в Оренбург. Они будут помогать детям, госпитализированным с инфекциями из-за паводков.
Как рассказали в пресс-службе университета 10 апреля, на место вылетела руководитель эпидемиологической службы вуза и клиники Анна Набиева вместе с коллегами. Из-за сильного тумана аэропорт Оренбурга закрывали, поэтому врачам пришлось подождать в Уфе. В первую очередь медики посетят инфекционную больницу.
«В инфекционной больнице Оренбурга внимание будет уделено детям, которые госпитализированы с расстройствами здоровья, а очагов для этого много: из-за чрезвычайной ситуации воду из-под крана нельзя использовать даже для чистки зубов», — говорят в пресс-службе.
Заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Владимир Тимченко отметил, что, судя по мониторингу ситуации, обстановка в регионе сложная, но управляемая. По тяжелым клиническим случаям будет оказана помощь, а в экстренных ситуациях детей переведут в Петербург.
В Оренбургской области объявили ЧП федерального масштаба. Из-за паводка там ночью 5 апреля прорвало дамбу. Основной удар пришелся на город Орск. Затоплены оказались больше 6 000 домов. Эвакуировали свыше 2 000 человек.
Сейчас вода из Орска начала отступать, однако теперь топит Оренбург. Вода в реке Урал достигла 10 метров, безопасный уровень превышен на 70 сантиметров. По данным местной администрации, подтоплено 2392 приусадебных участка и 1910 домовладений. По состоянию на утро 10 апреля, в пунктах временного размещения находятся 58 человек, в том числе 22 ребенка. Эвакуация продолжается.