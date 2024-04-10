Урал в Оренбурге достиг 10 метров. В Курганской области запретили продажу алкоголя

Вода в реке Урал у Оренбурга достигла 10 метров, безопасный уровень превышен на 70 сантиметров. На нескольких улицах города временно ограничили подачу электричества. В Орске (Оренбургская область) вода начала уходить, свободный объем водохранилища увеличивается, ситуация стабилизируется. За пять часов уровень воды в реке Урал в Орске снизился, по данным мэрии, на 8 см — до 891 см.

Спасатели МЧС в Орске помогают жителям, оставшимся в домах, доставляют людям питьевую воду, еду и предметы первой необходимости, сообщает 56.RU . Борт МЧС доставил в Оренбургскую область 3 километра водоналивных дамб и 1,5 тысячи одеял.

По данным ТАСС, компенсация на ремонт помещений, поврежденных из-за паводка в Оренбуржье, составит, по данным Минстроя, 7 тысяч рублей за квадратный метр.

В Курганской области вводится запрет на розничную торговлю алкогольной продукцией. Как сообщает 10 апреля областная администрация , запрет устанавливается на период с 11 по 15 апреля, он будет действовать на территории самого Кургана, а также Белозерского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного муниципальных округов. Разрешение продавать алкоголь сохраняется только у предприятий общественного питания.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к работодателям с просьбой оказать содействие в эвакуации сотрудникам, которые живут в зоне подтопления — отпускать их для сбора вещей и переезда, сохраняя заработную плату.



«Ставьте им это время как отработанное. Поддержите сейчас ваших людей. Вам это в том числе зачтётся при оказании нашей господдержки», — подчеркнул Шумков.

