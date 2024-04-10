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    Урал в Оренбурге достиг 10 метров. В Курганской области запретили продажу алкоголя

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    Фото: Людмила Орлова / 74.RU
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    Вода в реке Урал у Оренбурга достигла 10 метров, безопасный уровень превышен на 70 сантиметров. На нескольких улицах города временно ограничили подачу электричества. В Орске (Оренбургская область) вода начала уходить, свободный объем водохранилища увеличивается, ситуация стабилизируется. За пять часов уровень воды в реке Урал в Орске снизился, по данным мэрии, на 8 см — до 891 см.

    Спасатели МЧС в Орске помогают жителям, оставшимся в домах, доставляют людям питьевую воду, еду и предметы первой необходимости, сообщает 56.RU. Борт МЧС доставил в Оренбургскую область 3 километра водоналивных дамб и 1,5 тысячи одеял.

    По данным ТАСС, компенсация на ремонт помещений, поврежденных из-за паводка в Оренбуржье, составит, по данным Минстроя, 7 тысяч рублей за квадратный метр.

    В Курганской области вводится запрет на розничную торговлю алкогольной продукцией. Как сообщает 10 апреля областная администрация, запрет устанавливается на период с 11 по 15 апреля, он будет действовать на территории самого Кургана, а также Белозерского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного муниципальных округов. Разрешение продавать алкоголь сохраняется только у предприятий общественного питания.

    Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к работодателям с просьбой оказать содействие в эвакуации сотрудникам, которые живут в зоне подтопления — отпускать их для сбора вещей и переезда, сохраняя заработную плату.

    «Ставьте им это время как отработанное. Поддержите сейчас ваших людей. Вам это в том числе зачтётся при оказании нашей господдержки», — подчеркнул Шумков.

    В Кургане бюджетники, студенты, чиновники и спасатели круглосуточно укрепляют дамбу мешками с песком, пишет 45.RU.

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    В нескольких регионах России половодье проходит с серьёзными последствиями. Большая часть подтопленных домов — в Оренбургской области. Режим ЧС, в частности, введён в Тюменской области, в Курганской области. Частично затоплены также оказались Самарская, Брянская, Московская области, Алтайский край, под угрозой остается Челябинская область.

    Фото: Людмила Орлова / 74.RU

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