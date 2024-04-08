Мост в Панике. Что известно о паводке в Оренбуржье на данный момент

Фото: Людмила Орлова / 74.RU Поделиться Поделиться





В Оренбургской области из-за паводка прорвало дамбу, подтопило тысячи домов и участков, фиксируют несколько десятков случаев кишечной инфекции. «Фонтанка» собрала то, что известно о ситуации в регионе к вечеру 8 апреля.

Ночью 5 апреля в Оренбургской области из-за сильного паводка прорвало дамбу на реке Урал. Вода хлынула в город Орск, затопив более 6 тысяч домов. Эвакуировали более 2000 человек, в том числе 689 детей. МЧС спасает из затопленных районов животных. Пострадали от паводка и другие населенные пункты области.

По данным правительства Оренбургской области на 14 часов понедельника, уровень воды в реке Урал у Орска составил 956 см, у Оренбурга — 893 см, у Илека — 891 см. Остаются подтоплены 10 390 жилых домов и 18 662 приусадебных участка в 77 населенных пунктах и 29 СНТ. Для проезда закрыты 47 мостов, на семи участках трех федеральных трасс сохраняется угроза перелива. В национальном парке «Бузулукский бор» смыло железобетонный мост через реку Боровку в поселке Паника. Он связывал посёлки в центральной части «Бузулукского бора» и обеспечивал короткий прямой проезд в экопарк, кемпинг и места отдыха, рассказали в telegram-канале нацпарка.

Фото: «Бузулукский бор» / Telegram Поделиться Поделиться





Пострадали семь предприятий из 19, работа которых находится на мониторинге минпромэнерго региона. Есть угроза подтопления Орского вагоноремонтного завода. РЖД в своем telegram-канале сообщили, что пострадало имущество 371 железнодорожника, включая 42 пенсионера компании. В пресс-службе заявили, что все сотрудники и пенсионеры получат выплаты первоочередной помощи, а в дальнейшем будет определен ущерб и оказана помощь.



В Орске зарегистрировали 27 случаев кишечной инфекции, рассказала министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. Заболеваемость связывают с паводковой ситуацией. Сейчас жители эвакуированы, «поэтому как такового очага нет», передает ТАСС. Других медицинских последствий затопления Орска нет, добавила Савинова. Роспотребнадзор Оренбургской области открыл «горячую линию», которая с 8 по 18 апреля будет принимать звонки по вопросам соблюдения профилактических мер во время паводка.

Фото: Людмила Орлова / 74.RU Поделиться Поделиться





Жители Орска, недовольные действиями властей, собрались у здания городской администрации. К возмущенной толпе вышел глава города Василий Козупица. С инициативной группой митингующих встретился губернатор Оренбургской области Денис Паслер, пишут РИА «Новости». Между тем прокуратура Оренбургской области выпустила предостережение от участия в несогласованной акции и напомнила об ответственности, предусмотренной статьей 20.2 КоАП РФ.

Страховщики ввели упрощенное урегулирование убытков для клиентов, чье имущество пострадало из-за паводка. Об этом заявили в «Ингосстрахе, страховых компаниях Сбера и «Согазе», пишет ТАСС. Оренбургское областное отделение Российского Красного Креста открыло специальный счет для благотворительных пожертвований пострадавшим в результате паводка оренбуржцам. Реквизиты опубликовало правительство региона.

Фото: Людмила Орлова / 74.RU Поделиться Поделиться



