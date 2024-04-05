МЧС показало видео эвакуации жителей в Орске из зоны возможного подтопления

Министерство чрезвычайных ситуаций приступило к эвакуации жителей города Орск Оренбургской области, где ранее 5 апреля произошел прорыв дамбы. В то время, пока муниципальные службы занимаются восстановлением дамбы и ее укреплением для устранения прорыва, спасатели проводят подворовый обход и вывозят жильцов тех домов, которые могут оказаться в зоне подтопления.
МЧС Оренбургской области
На месте прорыва работают фронтальные погрузчики и большегрузы с грунтом. Эвакуированных жителей свозят на место сбора на улице Крайней.
Группировка спасателей усилена, сообщает ведомство. Всех жителей, кому угрожает опасность, призывают срочно звонить по