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    МЧС показало видео эвакуации жителей в Орске из зоны возможного подтопления

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    5 комментариев

    Министерство чрезвычайных ситуаций приступило к эвакуации жителей города Орск Оренбургской области, где ранее 5 апреля произошел прорыв дамбы. В то время, пока муниципальные службы занимаются восстановлением дамбы и ее укреплением для устранения прорыва, спасатели проводят подворовый обход и вывозят жильцов тех домов, которые могут оказаться в зоне подтопления.

    МЧС Оренбургской области

    На месте прорыва работают фронтальные погрузчики и большегрузы с грунтом. Эвакуированных жителей свозят на место сбора на улице Крайней.

    Группировка спасателей усилена, сообщает ведомство. Всех жителей, кому угрожает опасность, призывают срочно звонить по номеру 112.

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    Прорыв дамбыОрскМЧС
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    Комментарии 5

    Гость05 Апр 2024 в 23:29
    огонь и вода очищают россию от скверны
    +0−0
    Отец Родной05 Апр 2024 в 23:28
    Вопрос, что выгодней - положить две бетонные плиты на откос дамбы, или устранять последствия затопления кучи населённых пунктов, видимо не стоит.
    +1−0
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