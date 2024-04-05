В Орске прорвало дамбу. Жителей эвакуируют

В городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
тг-канал ORSK.RU
По данным агентства, местных жителей эвакуируют из домов, которые находятся в зоне потенциального затопления. В ее зону могут попасть около 4 тысяч частных жилых домов.
Сегодня в Орске уже звучали сирены из-за угрозы прорыва дамбы. Она защищает Старый город от реки Урал.
Как передавал днем телеграм-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск», на дамбе обнаружили две протечки, одну из которых уже засыпали бутом. Машины с материалом продолжают ехать на место.