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    В Орске прорвало дамбу. Жителей эвакуируют

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    3 комментария

    В городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    тг-канал ORSK.RU

    По данным агентства, местных жителей эвакуируют из домов, которые находятся в зоне потенциального затопления. В ее зону могут попасть около 4 тысяч частных жилых домов.

    Сегодня в Орске уже звучали сирены из-за угрозы прорыва дамбы. Она защищает Старый город от реки Урал.

    Как передавал днем телеграм-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск», на дамбе обнаружили две протечки, одну из которых уже засыпали бутом. Машины с материалом продолжают ехать на место.

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    ОрскПрорыв дамбы
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    Комментарии 3

    Гость05 Апр 2024 в 20:53
    Что за ОРСК?
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 20:53
    Тулун-2. Там тоже в свое время прорывало дамбу и затопило город
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 20:40
    кары египетские.
    +0−0
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