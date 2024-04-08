В Орске сотни возмущенных людей собрались у мэрии. К ним вышел глава города

Сотни человек пришли 8 апреля к администрации города Орска, чтобы понять, как им быть дальше. Свое недовольство действиями местной власти они выражают громко и хором. Видео с места событий публикует портал «Урал56.ру».



Глава города Василий Козупица сам вышел к разъяренной толпе, чтобы пообщаться. Люди окружили чиновника плотным кольцом, наперебой выкрикивая вопросы.



«Сотни людей окружили главу Орска. Что-то разобрать сложно. Люди злятся. Люди боятся остаться один на один со своей бедой», — передает журналист с места.



Люди возмущены тем, что о возможности затопления их не предупредили заранее, и интересуются компенсациями. Как пишет портал «Урал56.ру» со ссылкой на губернатора региона, все имущественные потери будут компенсированы. Для разговора с главой области создана инициативная группа, она вошла в здание правительства. Больше внутрь никого не пускают, у входа дежурит полиция.

