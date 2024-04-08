«Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас». Глава Оренбурга эмоционально предупреждает, что будет ещё хуже

Ситуация с паводком в Оренбурге ухудшается, утром 8 апреля уровень воды в Урале составил 872 см и приближается к опасному значению ( 930 см ). Подтоплено 2015 участков , 1535 домовладений , из них 188 — за последние сутки. В городе действует режим ЧС. Об этом сообщает глава Оренбурга Сергей Салмин в своем телеграм-канале.

56.RU публикует кадр, точно передающий уровень бедствий в Орске. Вода затопила машину почти полностью, крышу едва видно. Глава Оренбурга призывает жителей эвакуироваться.



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«Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию!» — просит Салмин.

В воскресенье, 7 апреля, было эвакуировано 153 человека , в том числе 35 детей . Уже сейчас отключены от электроснабжения 45 садоводств, 20 остаются без газа. В поселке Кузнечный отключен газ и частично электричество. В спасательных работах задействовано 205 человек , 89 единиц техники, 15 плавсредств и один беспилотник. В ближайшие два дня паводковая ситуация, по словам главы города, будет только ухудшаться.



«Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас», — призывает Салмин.

Пункты временного размещения в Оренбурге открыты круглосуточно, готовы и пункты постоянного проживания, в том числе для семей с детьми. Полиция и спасатели патрулируют подтопленные районы, чтобы не допустить мародерства.

«Если вам негде разместиться, если вы не знаете, куда идти и что делать, если вы не можете выехать из дома самостоятельно, звоните 112 или 30-40-40 — вам помогут эвакуироваться, окажут всю необходимую помощь!» — подчеркивает глава города.



Минобороны информирует, что по просьбе губернатора Оренбургской области военные оказывают помощь жителям региона в борьбе с паводком на реках Елшанке и Урале. Задействованы более 100 военнослужащих и 18 единиц спецтехники: самосвалы, бульдозеры, экскаваторы. Личный состав Ясненского ракетного соединения займётся укреплением береговой линии рек.



«Военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск для оказания помощи в борьбе с паводками. Военнослужащие будут выполнять подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе города Орска, а также участвовать в эвакуации местного населения в безопасные районы», — отмечается в сообщении.



В Оренбургской области из-за паводка ночью в пятницу прорвало дамбу в Орске. Пик уровня воды прогнозируют 10 апреля . Сегодня утром стало известно, что в окрестностях Орска прорвало дамбу еще и около поселка Лесоторговый. Оценить, в каком состоянии находится гидротехническое сооружение, пока невозможно. Местные власти объявили срочную эвакуацию жителей ближайших домов. В Новотроицке также зафиксирован перелив воды через дамбу, идут работы по её отсыпке. Подробнее читайте на «Фонтанке».

