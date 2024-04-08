В Новотроицке вода переливается через дамбу. Путин поручил создать спецкомиссию по борьбе с паводком

В Новотроицке (Оренбургская область) зафиксирован перелив воды через дамбу, идут работы по её отсыпке. Проводится эвакуация. Об этом 8 апреля сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«Городские власти проводят эвакуацию жителей с улицы Севастопольской. Подготовлены пункты временного размещения. Уровень воды на отметке 8,5 метра», — рассказал Паслер.



Глава региона уточнил, что ситуация под контролем. Дамбу в Новотроицке построили после масштабного паводка 1957 года. Она защищает город от воды, когда в период паводка переполняется озеро Сазанье.