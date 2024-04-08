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    В Новотроицке вода переливается через дамбу. Путин поручил создать спецкомиссию по борьбе с паводком

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    В Новотроицке (Оренбургская область) зафиксирован перелив воды через дамбу, идут работы по её отсыпке. Проводится эвакуация. Об этом 8 апреля сообщил губернатор региона Денис Паслер.

    «Городские власти проводят эвакуацию жителей с улицы Севастопольской. Подготовлены пункты временного размещения. Уровень воды на отметке 8,5 метра», — рассказал Паслер.

    Глава региона уточнил, что ситуация под контролем. Дамбу в Новотроицке построили после масштабного паводка 1957 года. Она защищает город от воды, когда в период паводка переполняется озеро Сазанье.

    Президент России Владимир Путин утром 8 апреля заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками, передает ТАСС. Путин принял решение о создании спецкомиссии для решения связанных с подтоплением вопросов.

    «Глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым», — цитирует агентство заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

    Напомним, первой под удар стихии попала Оренбургская область — из-за паводка ночью в пятницу прорвало дамбу в Орске. Затоплено больше 6 000 домов, эвакуировано более 2 000 человек, в том числе 689 детей. Пик уровня воды прогнозируют 10 апреля.

    Сегодня утром стало известно, что в окрестностях Орска прорвало дамбу еще и около поселка Лесоторговый. Из-за половодья оценить, в каком состоянии гидротехническое сооружение, невозможно. Местные власти объявили срочную эвакуацию жителей ближайших домов.

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