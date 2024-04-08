Волна паводка достигнет Оренбурга: МЧС называет дату и призывает жителей эвакуироваться

Министерство чрезвычайных ситуаций 8 апреля спрогнозировало развитие ситуации с паводками в Оренбургской области и назвало дату попадания столицы региона в зону подтопления.



Согласно прогнозу ведомства, волна паводка, преодолевшая по реке Урал границы Орска, доберется до Оренбурга до 17 апреля. Потенциальная опасность подтопления объявлена также для Тюмени и некоторых населенных пунктов Курганской области.

Глава МЧС Александр Куренков, принимая участие в расширенном заседании комитетов Госдумы по вопросам предупреждения и минимизации последствий паводков, призвал граждан «серьезно относиться к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды, переждав стихию у родственников или в пунктах временного размещения». Тем временем МЧС России наращивает группировки сил и средств в местах возможного осложнения обстановки.