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    Волна паводка достигнет Оренбурга: МЧС называет дату и призывает жителей эвакуироваться

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    Министерство чрезвычайных ситуаций 8 апреля спрогнозировало развитие ситуации с паводками в Оренбургской области и назвало дату попадания столицы региона в зону подтопления.

    Согласно прогнозу ведомства, волна паводка, преодолевшая по реке Урал границы Орска, доберется до Оренбурга до 17 апреля. Потенциальная опасность подтопления объявлена также для Тюмени и некоторых населенных пунктов Курганской области.

    Глава МЧС Александр Куренков, принимая участие в расширенном заседании комитетов Госдумы по вопросам предупреждения и минимизации последствий паводков, призвал граждан «серьезно относиться к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды, переждав стихию у родственников или в пунктах временного размещения». Тем временем МЧС России наращивает группировки сил и средств в местах возможного осложнения обстановки.

    Ранее стало известно, что утром 8 апреля уровень воды в Урале составил 872 см и приблизился к опасному значению — 930 см.

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    ОрскПаводокПодтоплениеОренбургЧСАлександр Куренков
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