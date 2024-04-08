Паводок в Курганской и Тюменской областях: что происходит в регионах сейчас

В Курганской области из-за ухудшения прогнозов по паводкам ввели режим ЧС регионального уровня. Об этом 8 апреля сообщает губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

«Всем, кто проживает во всех населенных пунктах по пойме реки Тобол: эвакуируйтесь, не дожидайтесь прихода воды. Она придет ночью и неожиданно, быстро прибывая, в виде большой волны», — отмечает Шумков.

Также глава Курганской области уточняет, что, по прогнозу МЧС, в зоне риска — Прорывное, Озерное, само село Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое, Редуть. Через Притобольный и Кетовский округа вода пойдёт на Курган и затем на Белозерский муниципальный округ.



Уровень воды в Тоболе прогнозируется вплоть до 11 метров и выше. Ранее прогнозы были немногим более оптимистичными: будущий подъем должен был остановиться на 10 метрах.



Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану имущества населения в зоне паводков.

Некоторые школы Курганской области были переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в департаменте образования и науки области.

«В областном центре обучающиеся п. Восточный, а также курганских школ №, 44, 23 и 50 временно переведены на дистанционный формат обучения. Также дистанционно в эти дни будут обучаться школьники Притобольного округа», — говорится в официальном сообщении.



В части школ развернуты пункты временного размещения (ПВР), там организовано горячее питание. Также на местах дежурят психологи, медицинские работники и сотрудники органов правопорядка.

Днем 8 апреля, по данным правительства Курганской области, в ПВР находились 119 человек, в том числе 38 детей.

Всего пункты временного размещения Курганской области смогут вместить 16 тысяч местных жителей. Об этом 8 апреля сообщили в Telegram-канале правительства региона.

«Всего в регионе развёрнуто 76 ПВР на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы. Вместимость ПВР — около 16 тыс. человек», — говорится в официальном сообщении.



В Тюменской области режим ЧС был введен Александром Моором также 8 апреля из-за угрозы паводков. Глава региона подчеркнул, что ситуация на реках в настоящий момент «спокойная и контролируемая», то есть режим ЧС ввели заранее.

По словам Моора, наблюдаемый уровень воды повышается пока в допустимых пределах из-за таяния снега и льда, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку.



В штат группировки по реагированию на ЧС в Тюменской области входят более 12 тысяч человек.

8 апреля ТАСС со ссылкой на замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко сообщает, что в Тюмень направят тяжелую авиацию для эвакуации горожан, которая, возможно, понадобится.



«В Тюмени также есть вероятность затопления целых районов города. <...> сосредоточивать будем группировку и <...> усилим, в том числе и тяжелой авиацией, я имею в виду вертолеты Ми-26, для эвакуации и для доставки грузов», — цитирует информагентство Яцуценко.

Значительное повышение воды в Тюменской области ожидается через 3–5 дней. Об этом 8 апреля пишет ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Владимира Чейметова.

Он отметил, что основные силы будут брошены на подготовку пунктов временного размещения.



Самая напряженная обстановка с паводками сейчас в Оренбургской области. Там еще 7 апреля ситуацию в регионе признали ЧС федерального масштаба.