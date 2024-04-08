Режим ЧС введен на территории Тюменской области из-за угрозы паводков

Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил 8 апреля о заблаговременном введении в регионе режима чрезвычайной ситуации в связи с угрозой паводков. Глава региона подчеркнул, что ситуация на реках в настоящий момент «спокойная и контролируемая».

По словам губернатора, наблюдаемый уровень воды повышается пока в допустимых пределах из-за таяния снега и льда, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Введенный заранее режим ЧС, таким образом, позволит в дальнейшем оперативно реагировать на складывающуюся обстановку на реках, а у оперативных служб будет больше возможностей для защиты населения. «Подготовка к паводку прошла в штатном режиме», — добавил Александр Моор. Штат группировки по реагированию на ЧС в регионе насчитывает более 12 тысяч человек.