«Увозите детей и стариков. Это реальная угроза». Жителей Кургана призвали эвакуироваться из-за колоссального объёма воды

Паводок движется к Кургану, неся с собой «колоссальный объем» воды. Об этом 15 апреля в телеграм-канале написал губернатор региона Вадим Шумков, призвавший немедленно эвакуироваться жителей правобережной части города, а также жителей левого берега из садовых и дачных товариществ, находящихся до дамбы. Он опубликовал несколько фотографий с так называемой «головой паводка». Шумков отметил, что на город идут не только воды Тобола, но и более 1 млрд 300 млн кубометров сброшенной воды из Казахстана. Данные Федерального агентства водного хозяйства показывают, что это в два раза превышает объем сбросов 1994 года.

Фото: Канал губернатора Курганской области Вадима Шумкова Фото: Канал губернатора Курганской области Вадима Шумкова Фото: Канал губернатора Курганской области Вадима Шумкова Поделиться Поделиться





По словам губернатора, водой уже отрезан микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово, вода переливается через Малочаусовский мост, а также частично начинает подтапливаться правобережная часть города, где находится большое количество СНТ и ДНТ. Он призвал людей немедленно эвакуироваться оттуда, заметив, что «гуляющие по набережной зеваки не должны их успокаивать», и подчеркнул, что паводок является реальной угрозой.

«Увозите детей, стариков, маломобильных родственников и соседей в пункты временного размещения либо к друзьям и знакомым, собирайте документы и ценные вещи, покидайте ваши дома и дачи немедленно», — написал Шумков.

Ранее МЧС сообщало, что сейчас в 33 субъектах России подтопленными остаются больше 15 800 жилых и дачных домов.