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    «Увозите детей и стариков. Это реальная угроза». Жителей Кургана призвали эвакуироваться из-за колоссального объёма воды

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    Паводок движется к Кургану, неся с собой «колоссальный объем» воды. Об этом 15 апреля в телеграм-канале написал губернатор региона Вадим Шумков, призвавший немедленно эвакуироваться жителей правобережной части города, а также жителей левого берега из садовых и дачных товариществ, находящихся до дамбы. Он опубликовал несколько фотографий с так называемой «головой паводка». Шумков отметил, что на город идут не только воды Тобола, но и более 1 млрд 300 млн кубометров сброшенной воды из Казахстана. Данные Федерального агентства водного хозяйства показывают, что это в два раза превышает объем сбросов 1994 года.

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    По словам губернатора, водой уже отрезан микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово, вода переливается через Малочаусовский мост, а также частично начинает подтапливаться правобережная часть города, где находится большое количество СНТ и ДНТ. Он призвал людей немедленно эвакуироваться оттуда, заметив, что «гуляющие по набережной зеваки не должны их успокаивать», и подчеркнул, что паводок является реальной угрозой.

    «Увозите детей, стариков, маломобильных родственников и соседей в пункты временного размещения либо к друзьям и знакомым, собирайте документы и ценные вещи, покидайте ваши дома и дачи немедленно», — написал Шумков.

    Ранее МЧС сообщало, что сейчас в 33 субъектах России подтопленными остаются больше 15 800 жилых и дачных домов.

    Минувшим утром больше 12 тысяч человек в Курганской области были эвакуированы из населенных пунктов, куда вода уже дошла.

    В Оренбурге, несмотря на снижение уровня воды, за сутки подтопило две тысячи домов. Люди также покидают опасные районы.

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