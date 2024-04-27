Летающий конь в Оренбурге. Там вернули на землю животное, переждавшее паводок на втором этаже дома

В Оренбурге вызвали кран, чтобы вернуть на землю коня. Животное спасалось от наводнения на втором этаже частного дома. Об этом 27 апреля рассказывает издание 56orb.ru.

Напомним, в результате экстремального паводка 2024 года в России весенним половодьем было подтоплено более 13 тысяч жилых домов, почти 20 тысяч приусадебных участков, 146 мостов. Бóльшая часть — 12,8 тысячи домов — были затоплены в Оренбургской области.

Семья, дом которой расположен в оренбургском СНТ «Осинки», приютила у себя соседского коня. Когда подступила вода, животное сначала завели на первый этаж. Но уровень паводка повышался — и хозяевам дома вместе с конем пришлось отступить на второй этаж. Когда вода ушла, выяснилось, что вверх по лестнице конь ходить может (если на ступеньки насыпать овес), а вниз — нет.