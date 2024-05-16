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    Урбанист расскажет, насколько Петербург дог-френдли

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    Проект «Собакин город» описывает свою миссию как «Комфорт горожан без собак. Чистые тротуары и газоны». Это помимо «счастливых собак». Совместимо ли удобство владельцев собак с удобством тех, у кого их нет, расскажет основатель проекта урбанист Артем Гебелев. В Библиотеке Планетарий 1. Бесплатно. 16+

    Фото: Огнев Михаил
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    Городская собака практически не выполняет утилитарных функций: здесь не надо ни всерьез кого-то сторожить, ни охотиться, ни пасти овец. Собаки в городе стали по-настоящему компаньонами, и много где в мире это учитывается: города изменяются так, чтобы было удобно и собакам, и их хозяевам — и прочим горожанам, конечно. Муниципалитеты в разных странах стараются обустроить дог-френдли среду, потому что это еще и возможность привлечь туристов, путешествующих с четвероногим другом. Есть, например, ресурсы с информацией о «дружелюбных к собакам» местах в разных городах и странах.

    В России самой дог-френдли оказалась Москва: в Первопрестольной учли, что занятой столичный житель, гуляя с питомцем, пожелает и в кафе зайти, и в магазин, и в банк и так далее.

    Что нужно, чтобы город считался «собакиным»? Эксперт-урбанист Артем Гебелев расскажет о составляющих дог-френдли среды, которая должна включать в себя инфраструктуру, культуру и сообщество, а также зоосервисы и дог-френдли заведения.

    Слушаем 18 мая лекцию «Дог-френдли Петербург: взгляд урбаниста» в Библиотеке Планетарий 1 (наб. Обводного канала, 74Б). Бесплатная регистрация на Timepad. Начало в 17:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Огнев Михаил

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