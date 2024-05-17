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    Велопробег перекроет улицы в Купчино. Где еще будет не проехать в выходные

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Наступающие выходные, 18–19 мая, в Петербурге не обойдутся без перекрытий движения из-за мероприятий. Некоторые уже действуют, другие, как в Купчино и Кронштадте, еще только предстоят.

    В субботу, 18 мая, будут отмечать 320-летие основания Кронштадта. В связи с этим с 8:00 до 23:00 будет перекрыто движение на участках Коммунистической улицы вдоль Якорной площади от Овражного парка до Советского моста и улицы Рошаля от Советской улицы до Широкой улицы. Об этом предупреждает пресс-служба комитета по транспорту.

    А в воскресенье, 19 мая, состоится традиционный массовый велопробег «Велокупчино-2024». С 13:00 до 13:40 для проезда закроют:

    • Бухарестскую улицу в направлении от улицы Димитрова к улице Ярослава Гашека;
    • улицу Ярослава Гашека в направлении от Бухарестской к Купчинской улице;
    • Купчинскую улицу в направлении от улицы Ярослава Гашека к улице Димитрова;
    • улицу Димитрова в направлении от Купчинской улицы к Бухарестской улице.
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Помимо этого, для проведения полумарафона «ЗаБег.РФ» уже частично перекрыты Вознесенский и Адмиралтейский проспекты и Исаакиевская площадь, а 19 мая в течение дня будут закрывать улицы в центре, на Васильевском острове и Петроградской стороне. Перекроют, например, часть Невского проспекта, Дворцовую набережную и Биржевую площадь, Дворцовый и Баржевой мосты. Полный список перекрытий смотрите тут.

    Также в связи с транспортным фестивалем «ТранспортФест» до 19 мая перекрыты улицы в районе Манежной площади. «Фонтанка» рассказывала и показывала, что можно увидеть на выставке современного транспорта в Петербурге.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движения
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