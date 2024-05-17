Велопробег перекроет улицы в Купчино. Где еще будет не проехать в выходные

Наступающие выходные, 18–19 мая, в Петербурге не обойдутся без перекрытий движения из-за мероприятий. Некоторые уже действуют, другие, как в Купчино и Кронштадте, еще только предстоят.
В субботу, 18 мая, будут отмечать 320-летие основания Кронштадта. В связи с этим с 8:00 до 23:00 будет перекрыто движение на участках Коммунистической улицы вдоль Якорной площади от Овражного парка до Советского моста и улицы Рошаля от Советской улицы до Широкой улицы. Об этом предупреждает пресс-служба комитета по транспорту.
А в воскресенье, 19 мая, состоится традиционный массовый велопробег «Велокупчино-2024». С 13:00 до 13:40 для проезда закроют:
- Бухарестскую улицу в направлении от улицы Димитрова к улице Ярослава Гашека;
- улицу Ярослава Гашека в направлении от Бухарестской к Купчинской улице;
- Купчинскую улицу в направлении от улицы Ярослава Гашека к улице Димитрова;
- улицу Димитрова в направлении от Купчинской улицы к Бухарестской улице.
Помимо этого, для проведения полумарафона «ЗаБег.РФ» уже частично перекрыты Вознесенский и Адмиралтейский проспекты и Исаакиевская площадь, а 19 мая в течение дня будут закрывать улицы в центре, на Васильевском острове и Петроградской стороне. Перекроют, например, часть Невского проспекта, Дворцовую набережную и Биржевую площадь, Дворцовый и Баржевой мосты. Полный список перекрытий смотрите тут.
Также в связи с транспортным фестивалем «ТранспортФест» до 19 мая перекрыты улицы в районе Манежной площади. «Фонтанка» рассказывала и показывала, что можно увидеть на выставке современного транспорта в Петербурге.