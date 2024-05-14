Музыка и спорт будут перекрывать центр Петербурга до середины июня

Почти месяц движение транспорта в центре Петербурга будут перекрывать и ограничивать для проведения культурных мероприятий «Классика на Дворцовой» и «Петербургские сезоны» и VIII Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Об этом 14 мая сообщает комитет по транспорту.
С 00:00 16 мая до 23:59 12 июня вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой сузят проезжую часть. С полуночи до 23:59 16 мая будет запрещено парковаться в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, 31 мая — на нечетной стороне набережной Мойки от Певческого моста до Невского проспекта, а с 00:00 6 июня до 23:59 7 июня — на нечетной стороне набережной Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта и четной от Невского до Конюшенного переулка.
Перекрывать в связи с культурными событиями будут следующие участки:
- с 00:00 30 мая до 23:59 7 июня — проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
- с 00:00 30 мая до 23:59 12 июня — Миллионную улицу от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки;
- с 00:00 30 мая до 23:59 31 июня — нечетную сторону набережной Мойки от Певческого моста до Невского проспекта;
- с 00:00 6 июня до 23:59 7 июня — нечетную сторону набережной Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта, четную от Невского до Конюшенного переулка, Волынский переулок, Миллионную улицу от Мошкова переулка до набережной Зимней канавки и набережную Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной Мойки.
Полумарафон «ЗаБег.РФ» будет ограничивать движение с 17 по 21 мая. С полуночи 17 мая и до 6:00 21 мая будет сужена проезжая часть Малой Морской улицы вдоль Исаакиевского сквера. Перекрывать движение будут:
- с 00:00 17 мая до 6:00 21 мая — на Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади до Гороховой улицы и в направлении от Дворцового проезда к Гороховой улице и также на Исаакиевской площади вдоль дома 4;
- с 00:00 до 16:30 19 мая — на участке Малой Морской улицы от Вознесенского проспекта до Почтамтской улицы;
- с 6:00 до 13:30 19 мая — на Троицком мосту;
- с 6:00 до 14:00 19 мая — по Адмиралтейской набережной, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста (с сохранением проезда вдоль домов 22–36), Университетской набережной от Кадетской линии до Биржевой площади и в направлении от Благовещенского моста к Кадетской линии, Биржевой площади, Дворцовой набережной, площади Академика Лихачева, Мытнинской, Кронверкской и Петровской набережным, Суворовской площади, набережной Кутузова, Воскресенской и Смольной набережным, улице Смольного, Лафонской улице, площади Растрелли, Смольному проспекту, Конногвардейскому переулку от улицы Якубовича до Конногвардейского бульвара, Биржевому проезду вдоль дома 4, набережной Макарова от Тифлисской улицы до Благовещенского моста, проспекту Чернышевского от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной, Биржевому и Дворцовому мостам;
- с 6:00 до 14:30 19 мая — на Сенатской площади, Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Конногвардейском бульваре, в Черноморском, Азовском и Керченском переулках, Адмиралтейском и Дворцовом проездах и на Невском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта.
Помимо этого будет запрещено парковаться:
- с 00:00 до 23:59 17 мая — на Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади до Гороховой улицы, Исаакиевской площади вдоль дома 4 и Малой Морской улице от Вознесенского проспекта до Почтамтской улицы;
- с 00:00 до 23:59 19 мая — на Сенатской площади, Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Конногвардейском бульваре, Адмиралтейской набережной, в Черноморском, Азовском и Керченском переулках, на Английской набережной (кроме участка вдоль домов 22–36), Университетской набережной, Биржевой площади, Дворцовой набережной, площади Академика Лихачева, Мытнинской, Кронверкской и Петровской набережных, Суворовской площади, набережной Кутузова, Воскресенской и Смольной набережных, улице Смольного, Лафонской улице, площади Растрелли, Смольном проспекте, Вознесенском проспекте от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади до Гороховой улицы, Исаакиевской площади вдоль дома 4 и Малой Морской улице от Вознесенского проспекта до Почтамтской улицы.