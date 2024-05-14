Музыка и спорт будут перекрывать центр Петербурга до середины июня

Почти месяц движение транспорта в центре Петербурга будут перекрывать и ограничивать для проведения культурных мероприятий «Классика на Дворцовой» и «Петербургские сезоны» и VIII Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Об этом 14 мая сообщает комитет по транспорту.



С 00:00 16 мая до 23:59 12 июня вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой сузят проезжую часть. С полуночи до 23:59 16 мая будет запрещено парковаться в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, 31 мая — на нечетной стороне набережной Мойки от Певческого моста до Невского проспекта, а с 00:00 6 июня до 23:59 7 июня — на нечетной стороне набережной Мойки от Мошкова переулка до Невского проспекта и четной от Невского до Конюшенного переулка.