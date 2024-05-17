Здесь своя Aura. Что происходит на выставке современного транспорта в Петербурге

«ТранспортФест» в очередной раз приехал в Петербург, он будет проходить 16–18 мая. Самым визуально ярким его событием обычно является парад ретротранспорта в последний день. Но удивить пробуют на выставке инновационного транспорта.



«Фонтанка.ру»

Выставка открылась 17 мая, для нее огородили Манежную площадь, Кленовую и Инженерную улицы, «Фонтанка» писала про ограничения. Посетителей пропускают через рамки, а если заходить на территорию от Дома Кино, то первым «экспонатом» оказывается грузовик Росгвардии. Главной звездой экспозиции является стоящий тут же электробус производства «Транс-Альфа» — модель «Сириус». Не потому, что это единственный электробус (свои экспонаты показывали и ПК ТС, и «ГАЗ», и Yutong), а потому, что он точно — для Петербурга. Это первый собранный образец из партии в 28 машин, которую из Вологды поставляют «Пассажиравтотрансу» в расчете на новый автобусный парк на Ржевке.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Главные характеристики его известны: ночная зарядка (без необходимости подкрепляться на линии) и 240 км автономного хода на полной батарее. Самый важный агрегат — аккумулятор — собственного производства, он должен давать такой пробег в диапазоне от минус 40 до плюс 40 градусов. «Мы же в Вологде, у нас тепло и холодно, как у вас», — говорят на стенде про испытания. Аккумулятор должен пережить 3 тысячи зарядок — то есть более 8 лет эксплуатации. Осталось проверить. «Транс-Альфа» сейчас поставляет для «Горэлектротранса» троллейбусы с увеличенным автономным ходом, и в них тоже самым важным и уязвимым узлом является именно батарея и сопутствующая электроника.



За углом, на Кленовой улице, в череде других машин стоит новая модификация электробуса «Генерал» производства петербургской ПК «Транспортные системы». В прошлом году его уже привозили сюда, с тех пор он успел пройти тестирование в Курске, Нижнем Тагиле и Саратове. Главное отличие от других «одноклассников» — вариативность: заряжать можно и от розетки, и от зарядной станции, и от контактной сети (как ТУАХ), даже трамвайной. В целом электробусы — епархия «Пассажиравтотранса», но этот «гибрид» пробовать собирается «Горэлектротранс». Как сказал на обходе глава предприятия Денис Минкин, в этой модели стирается граница между троллейбусом и электробусом: «Это как в анекдоте: если в суп угодила русалка — это борщ или уха? Это и то, и другое». Автономный пробег у обновленного «Генерала» куда меньше, чем у «Транс-Альфы», — 100 км, но зато есть возможность поднять рога-токоприемники.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Volgabus привез свой электробус, автобус-гибрид и междугородний автобус на компримированном газе «Серпантин». «Фонтанка» писала, что эта модель есть в линейке предприятия, и оно рассчитывало создать единую платформу по сборке туристических автобусов. Правда, толкаться на рынке придется с еще одной компанией — «Техцентры Сотранс», дилерами китайских Goldеn Dragon, их Navigator XML6129 тоже припаркован неподалеку, у Караванной.



Рядом «Компания СИМ-авто» (ООО «Русбизнесавто») представляет еще три туристических автобуса; один из них — большой Higer KLQ6128L — «Пассажиравтотранс» возьмет на испытания.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Еще одна относительная премьера — это автобусный бренд Asiastar. На Манежной площади стоят две модели — городской электробус большого класса Asiastar X9 City EV (ПАТ тоже возьмет его в подконтрольную эксплуатацию) и туристический дизель Asiastar X9–3. Представляет их ООО «Лидер Трак энд Бас», зарегистрированное в прошлом году и имеющее конечным бенефициаром Алену Саушкину. Название намекает на связь с брендом MAN, но на сайте компании уточняют, что Asiastar — это часть корпорации WEICHAI GROUP, китайской государственной холдинговой группы.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Трамвайная часть экспозиции неожиданно принесла сюрпризы. Помимо вагонов «Невский», «Достоевский» и усть-катавского 71–628, которые и так работают на линии, на рельсах Инженерной улицы стоит односекционный Т811 на 160 человек производства «Белкоммунмаша». Он, конечно, не в петербургcких цветах, но это не препятствие попробовать трамвай на будущие поставки.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Во время обхода утром 17 мая вице-губернатор Кирилл Поляков заявил, что техника с выставки проходит тестирование в Петербурге с прицелом на обновление подвижного состава. Но на Кленовой улице стояли не только электробусы того же ГАЗа и Yutong, которые действительно могут найти свое место в городском автопарке, но и классы, от которых Петербург явно отказался. Тем не менее производители демонстрировали любые новинки — от совсем малых авто до грузовиков и уборочной техники.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На том же подходе Кирилл Поляков отметил автомобиль Aurus, который скоро должны начать собирать в Петербурге на базе бывшей Toyota. Он тоже припаркован на Манежной и, конечно, выделяется в автомобильной части экспозиции. Пока его осматривали, депутат Алексей Цивилев, возглавляющий транспортную комиссию ЗакСа, покачивал головой и комментировал: «Понтов многовато».





Впрочем, у каждого своя шкала. Рядом стояла еще одна новинка — Lada Aura, (удлиненная Lada Vesta), и в нее чиновники тоже сели. «Кондиционер есть?» — осведомился Цивилев. Из делегации с иронией продолжили: «А подушка безопасности? Алексей Николаевич, ну что за вопросы...».



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Но, конечно, и Aurus, и Aura, и стоящая тут же Tesla по уровню эксклюзива уступают еще одному стенду. На нем исторический автомобиль Фрезе-Яковлева, неудачно скатавшийся на нижегородскую выставку в 1896 году. Неудачно потому, что император Николай II, по словам организаторов, проявил нехватку стратегического мышления (если бы только в этом) и не поверил в будущее самодвижущихся повозок. Вместо того, чтобы сесть за руль, он сел на стул (историческая мебель тоже на стенде). Делегация Смольного таких ошибок не допустила: вице-губернатор Кирилл Поляков и глава ПАТ Андрей Лызин в кабину первого российского автомобиля, как его называют на стенде, сели.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Эта выставка — современный взгляд на комфортный транспорт. Представленные на экспозиции образцы общественного транспорта максимально удобны для всех категорий граждан. Автобусы, электробусы, трамваи — 100 % низкопольные. Они оборудованы системами климат-контроля, информационными медиапанелями, системами видеонаблюдения. Все это помогает сделать ежедневный путь пассажиров не только комфортным, но и безопасным», — заявил, обходя выставку, председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев.



«Фонтанка» писала, что из представленного на ежегодной выставке не так много моделей добираются до реальной закупки для города. Но, например, тот же «Сириус» прошел горнило экспозиции и тестовой эксплуатации и теперь первым поедет в новый автопарк на Ржевке. Его конкуренты «Vitovt Max Electro» от БКМ и Yutong — тоже были ранее соседями по выставке.



Выставка продлится до 18 мая включительно, завтра компанию новой технике составит ретротранспорт — после традиционного парада по центру Петербурга.