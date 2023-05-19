Вы электробусов продаете? Показываем. Что оседает в Петербурге после транспортных выставок

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге открылась очередная выставка инновационного транспорта в рамках фестиваля SPbTransportFest. До сих пор город вел себя на таких мероприятиях в традиции «ну мы еще походим, посмотрим, и, может быть, к вам вернемся». Изменить это может электробусная революция.





На выставке 33 участника, у них полсотни единиц техники. Представляют ее как производители, так и эксплуатирующие компании и даже дилеры. Впервые главными звездами, пусть и с известной долей скепсиса, называют автомобили: LADA Vesta и электромобиль «Москвич-3e». Почему — объяснять не надо. Но вообще-то это традиционно выставка именно общественного транспорта. Вот только новинки обычно приезжают на 3 дня — и уезжают, до следующего раза.



«Фонтанка.ру»

Если исключить из нынешней экспозиции автомобили, специализированные стенды и пару коммунальных машин (например, симпатичного снегоуборочного робота по имени «объект 314», которого хочется пощадить и уберечь от петербургских улиц), то останутся, собственно, автобусы, троллейбусы и трамваи.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С последними двумя все более или менее понятно — «Горэлектротранс» привез на выставку те самые модели, которые закупает сейчас и которые ездят по городу. Белорусский троллейбус «Ольгерд» из действующего контракта c БКМ (кроме него, на Манежной только «Пересвет» от «Транспортных решений»), трамваи «Витязь», «Богатырь» и «Невский» от ПК ТС, туристическое ретро ЛМ-33 (под «Американку»). Здесь вопросов нет: если брать отечественных производителей, то они и так все работают сейчас на Петербург и везут сюда новые модели. А по ряду характеристик (как, например, система активной безопасности с автоматическим торможением перед препятствием) новый подвижной состав в городе опережает другие регионы. Так что последовательность обратная: сначала ГЭТ покупает технику, а потом с линии выдает на выставку.





В теории «Горэлектротранс» мог бы взять с экспозиции в тестовую эксплуатацию электробус 62181 «Генерал»: в него упакованы три вида зарядки батареи и в том числе — с помощью «рогов» от контактной сети во время движения. Это переводит его в разряд троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ), а значит, при желании — в «юрисдикцию» «Горэлектротранса».

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Впрочем, юрисдикция эта эфемерна. «Пассажиравтотранс» заведует автобусами, включая электробусы, которые катаются сейчас регулярно только на 128-м маршруте и вообще представлены лишь десятком единиц. А «Горэлектротранс» закупает амбивалентные ТУАХи: то ли те же электробусы с динамической зарядкой от проводов, то ли троллейбусы, которые могут по ситуации отбрасывать «рога». Наличие токоприемников, может быть, критерий для массовых госзакупок прямо сейчас, но их отсутствие не мешает ГЭТу пробовать любые новые машины.





Безрогих электробусов на выставке хватает: ГАЗ, МАЗ, «Транс-Альфа», БКМ, «Синара-Транспортные решения». Обычно это просто визитеры: каждый год на выставку привозят новые модели — от «Сириуса» и «Волгабаса» до того же «Пионера» производства ПК ТС. Потом идет какая-то внутренняя работа в ПАТ, но на улицах они не появляются. Или выкупают по итогу тестов одну машину в парк — как, например, после выставки в 2021 году поступили с электробусом MAN Lion’s City E. Будет эта внутренняя работа и сейчас: «Пассажиравтотранс», по данным «Фонтанки», возьмет в тестовую эксплуатацию электробус «Орион» от «Транс-Альфы» и «Vitovt Max Eclectro» от БКМ (это не считая газомоторной гармошки КАМАЗ и дизельного Yutong).

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С одной стороны, после выставки Рембрандта в Эрмитаже никто не требует, чтобы потом все эти картины в Петербурге и оставались. С другой, выставка транспорта позволяет горожанам пофантазировать о комфорте и технологиях, а значит, и задать логичный вопрос — что потом с этими фантазиями делать. В этот раз, кажется, есть перспектива, и это не экспозиция ради экспозиции. Как признался корреспонденту представитель одного из производителей на стенде, все компании собираются участвовать в петербургских тендерах, которые комтранс анонсировал уже на текущий год при наличии допфинансирования: Петербург закупает электробусы под первую очередь парка на Ржевке, которая ожидается в 2024-м.



По данным «Фонтанки», объем закупки на 2023-й не определен. Смольный рассчитывает на федеральное участие и возвращается к этому вопросу не впервые: еще в 2021 году он сформировал заявку на так называемый инфраструктурный кредит. Тогда у федералов хотели занять 4,9 млрд рублей, чтобы доложить к ним своих 6,1 млрд и на все эти 11 млрд рублей взять в семилетний лизинг 200 электробусов (100 больших и 100 особо больших). Стоимость одного колебалась от 39 млн до 58 млн в зависимости от класса. Но финансирование перераспределили, новая заявка ушла в Москву уже без подвижного состава, так что все сроки сдвинулись и цифры устарели. Вплоть до того, что если раньше в проектируемом парке на Ржевке хотели ставить 400 машин, то сейчас, по данным «Фонтанки», говорят уже о 366, часть территории займет зарядная и прочая инфраструктура.



В целом в ближайшие два года город хочет закупить 120 электробусов — видимо, это и есть мощность первой очереди парка. Сам он ориентировочно обойдется в 11,7 млрд рублей; если кому-то интересно, как будут выглядеть производственные корпуса — то вот.

На экспозиции есть и газомоторные автобусы, но к этой технике город уже привык, благо в рамках так называемой транспортной реформы все частные перевозчики обязались использовать только их. Да и ПАТ нет-нет да и покупает автобусы на компримированном газе (для которого есть розничная инфраструктура, в отличие от СПГ, на котором ездят частники).



Между тем, председатель комтранса Валентин Енокаев, говоря с журналистами, выделил на выставке не электробусы для регулярных маршрутов и даже не новые российские автомобили. Самым новаторским экспонатом, по его словам, является перронный электробус для перевозки пассажиров в аэропортах производства МАЗ. Он также должен скоро поступить на тестовую эксплуатацию.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сама выставка продлится 19–20 мая. В субботу состоится парад ретро-транспорта, который тоже прибудет на Манежную и образует отдельную экспозицию.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»