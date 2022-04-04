Все ходы записаны. Перевозчики разгоняют транспортную реформу после трудной пятницы

По данным «Фонтанки», около 40 срывов петербургских автобусных рейсов было зафиксировано в первой половине дня 1 апреля у компании «Домтрансавто». Это подмосковный перевозчик, который только в пятницу начал обслуживать 13 маршрутов в городе. Есть и автобусы, и водители, причина — технический сбой при заправке газомоторных машин. К обеду автобусы поехали, но осадок, что называется, остался и выплеснулся в соцсети. За выходные ситуация изменилась: сменился антирейтинг, ну и таких числительных больше себе никто не позволяет.



Собеседник «Фонтанки» в транспортном блоке пояснил, что под срывом понимается отсутствие на линии в конкретный момент автобуса, который должен там быть. Пример: у «Домтрансавто» утром 1 апреля автоматизированная системы управления транспортом (АСУ ГППТ) должна была видеть 130 автобусов; далеко не все из них на линии — часть в горячем резерве, часть на разворотных кольцах отстаивается между рейсами, но на карте должны быть все. Было на 40 меньше. Речь не об опоздании на 5 или 15 минут — по факту это полноценное увеличение интервала, если верить системе. Результат так себе, особенно если учитывать, что каждый не доехавший автобус — это потенциально от 50 до 80 недовольных пассажиров; и свое справедливое негодование они начинают отливать в мраморе — то есть в соцсетях — не сходя с остановки.



Причиной могла быть некорректная работа с утра распределительной топливной станции. Фактически это стационарный комплекс, который позволяет переливать сжиженный природный газ из емкости в бак конкретной машины, заправлять можно по 2 автобуса одновременно. В Петербурге на данный момент отсутствует розничная сеть для машин на СПГ — есть только для компримированного природного газа. Поэтому заправка подвижного состава — это целиком и полностью технологическая забота перевозчиков, которые с апреля вывели на улицу 864 газомоторных автобуса. Вариантов, по сути, два: вот такие распределительные станции или модули разгрузки криогенных емкостей (МРКЕ) — и мобильные КриоПАГЗ, то есть передвижные цистерны с технологией налива СПГ.



В самом «Домтрансавто» подтвердили сбой в программном обеспечении двух станций (кроме них, у компании в Петербурге один криоПАГЗ), при том, что накануне и ночью все работало без проблем. В итоге утром пришлось экстренно исправлять ситуацию, ближе к обеду, говорят собеседники «Фонтанки», ситуация наладилась, автобусы вышли на линию. Но, конечно, на фоне двух других перевозчиков, которые с 1 апреля въезжали в новую транспортную модель, день у «Домтрансавто» не задался - «Вест Сервис» и «Третий парк» официально обошлись без срывов.



Впрочем, в последующие дни ситуация изменилась для всех. По данным «Фонтанки», у «Домтрансавто» система недосчиталась 10 автобусов в субботу, 8 — в воскресенье и 10 — утром в понедельник. «Третий парк» на выходных просел — минус 45 и 26 в субботу и воскресенье соответственно. С учетом того, что и общее число автобусов на линии снижается по сравнению с буднями (примерно с 360 до 310), получается серьезное падение. 4 апреля результат — минус 20. “Фонтанка» направила запрос в предприятие.



«Вест Сервис» едет относительно гладко, говорят собеседники «Фонтанки: минус 3 автобуса на линии в субботу, без отклонений в воскресенье и минус 13 в понедельник — с его порядка 400 бортами. Представитель компании Роман Юренев не ответил на звонок корреспондента.



Причин, по которым система не видит автобус, может быть несколько. Помимо, собственно, его отсутствия, это сбой в оборудовании АСУ ГППТ, не исключены ошибки и в головной системе ГЛОНАСС. Именно поэтому, никто не выставляет перевозчику штрафы за неисполнение контракта по горячим следам. Трек конкретного автобуса может подгрузиться позднее, так что, когда представители «Организатора перевозок» в конце месяца сядут за один стол с представителями конкретной компании, у последних будет шанс оправдаться. Помочь им в этом, кстати, может другая информационная система — СЭКОП (отвечает за оплату проезда). Она фиксирует транзакции независимо от ГЛОНАСС и от датчиков АСУ ГППТ. И если, скажем, на карте не видно автобуса, но оплата с борта приходит, это является основанием для того, чтобы не считать рейс сорванным.



Контракт оплачивается в той мере, в которой исполнен. Итог - это рейсы, которые нужно учесть как выполненные в соответствии с условиями контракта. Если речь идет о тех, что работают по интервалам, то смотрят, чтобы автобусы не торопились более, чем на минуту, при отправлении от начальной станции и не опаздывали более, чем на 5 минут. Если о тех, что по расписанию, то предел — это одна минута и 15 минут на каждой остановке соответственно. Все, что сверх этого — как будто и не ездило.



За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, которые не имеют стоимостного выражения, подрядчик выплачивает штраф в 100 тысяч рублей. В перечне соответствующих обязательств — соблюдение сводного расписания.