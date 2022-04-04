Все ходы записаны. Перевозчики разгоняют транспортную реформу после трудной пятницы

По данным «Фонтанки», около 40 срывов петербургских автобусных рейсов было зафиксировано в первой половине дня 1 апреля у компании «Домтрансавто». Это подмосковный перевозчик, который только в пятницу начал обслуживать 13 маршрутов в городе. Есть и автобусы, и водители, причина — технический сбой при заправке газомоторных машин. К обеду автобусы поехали, но осадок, что называется, остался и выплеснулся в соцсети. За выходные ситуация изменилась: сменился антирейтинг, ну и таких числительных больше себе никто не позволяет.
Собеседник «Фонтанки» в транспортном блоке пояснил, что под срывом понимается отсутствие на линии в конкретный момент автобуса, который должен там быть. Пример: у «Домтрансавто» утром 1 апреля автоматизированная системы управления транспортом (АСУ ГППТ) должна была видеть 130 автобусов; далеко не все из них на линии — часть в горячем резерве, часть на разворотных кольцах отстаивается между рейсами, но на карте должны быть все. Было на 40 меньше. Речь не об опоздании на 5 или 15 минут — по факту это полноценное увеличение интервала, если верить системе. Результат так себе, особенно если учитывать, что каждый не доехавший автобус — это потенциально от 50 до 80 недовольных пассажиров; и свое справедливое негодование они начинают отливать в мраморе — то есть в соцсетях — не сходя с остановки.
Причиной могла быть некорректная работа с утра распределительной топливной станции. Фактически это стационарный комплекс, который позволяет переливать сжиженный природный газ из емкости в бак конкретной машины, заправлять можно по 2 автобуса одновременно. В Петербурге на данный момент отсутствует розничная сеть для машин на СПГ — есть только для компримированного природного газа. Поэтому заправка подвижного состава — это целиком и полностью технологическая забота перевозчиков, которые с апреля вывели на улицу 864 газомоторных автобуса. Вариантов, по сути, два: вот такие распределительные станции или модули разгрузки криогенных емкостей (МРКЕ) — и мобильные КриоПАГЗ, то есть передвижные цистерны с технологией налива СПГ.
В самом «Домтрансавто» подтвердили сбой в программном обеспечении двух станций (кроме них, у компании в Петербурге один криоПАГЗ), при том, что накануне и ночью все работало без проблем. В итоге утром пришлось экстренно исправлять ситуацию, ближе к обеду, говорят собеседники «Фонтанки», ситуация наладилась, автобусы вышли на линию. Но, конечно, на фоне двух других перевозчиков, которые с 1 апреля въезжали в новую транспортную модель, день у «Домтрансавто» не задался - «Вест Сервис» и «Третий парк» официально обошлись без срывов.
Впрочем, в последующие дни ситуация изменилась для всех. По данным «Фонтанки», у «Домтрансавто» система недосчиталась 10 автобусов в субботу, 8 — в воскресенье и 10 — утром в понедельник. «Третий парк» на выходных просел — минус 45 и 26 в субботу и воскресенье соответственно. С учетом того, что и общее число автобусов на линии снижается по сравнению с буднями (примерно с 360 до 310), получается серьезное падение. 4 апреля результат — минус 20. “Фонтанка» направила запрос в предприятие.
«Вест Сервис» едет относительно гладко, говорят собеседники «Фонтанки: минус 3 автобуса на линии в субботу, без отклонений в воскресенье и минус 13 в понедельник — с его порядка 400 бортами. Представитель компании Роман Юренев не ответил на звонок корреспондента.
Причин, по которым система не видит автобус, может быть несколько. Помимо, собственно, его отсутствия, это сбой в оборудовании АСУ ГППТ, не исключены ошибки и в головной системе ГЛОНАСС. Именно поэтому, никто не выставляет перевозчику штрафы за неисполнение контракта по горячим следам. Трек конкретного автобуса может подгрузиться позднее, так что, когда представители «Организатора перевозок» в конце месяца сядут за один стол с представителями конкретной компании, у последних будет шанс оправдаться. Помочь им в этом, кстати, может другая информационная система — СЭКОП (отвечает за оплату проезда). Она фиксирует транзакции независимо от ГЛОНАСС и от датчиков АСУ ГППТ. И если, скажем, на карте не видно автобуса, но оплата с борта приходит, это является основанием для того, чтобы не считать рейс сорванным.
Контракт оплачивается в той мере, в которой исполнен. Итог - это рейсы, которые нужно учесть как выполненные в соответствии с условиями контракта. Если речь идет о тех, что работают по интервалам, то смотрят, чтобы автобусы не торопились более, чем на минуту, при отправлении от начальной станции и не опаздывали более, чем на 5 минут. Если о тех, что по расписанию, то предел — это одна минута и 15 минут на каждой остановке соответственно. Все, что сверх этого — как будто и не ездило.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, которые не имеют стоимостного выражения, подрядчик выплачивает штраф в 100 тысяч рублей. В перечне соответствующих обязательств — соблюдение сводного расписания.
При этом, к каждому контракту есть приложение с максимально возможным числом нарушений — в зависимости от их серьезности, которое может обойтись без штрафа со стороны заказчика. Для «несоблюдения времени начала и окончания движения на маршруте согласно расписанию или графику» это число — три. Речь о первых и последних рейсах в сутки.
В самом комитете по транспорту говорят, что, несмотря на сбои, получили большое количество положительных отзывов на запуск нового и экологичного подвижного транспорта вместо устаревших маршруток. Своеобразными посредниками стали волонтеры, которые работали 1 апреля при запуске новой модели. Если раздражение возникает, то оно чаще вызвано не опозданием конкретного автобуса, а самой сменой привычной маршрутной сети.
Не добавило позитива и периодическое несрабатывание так называемого пересадочного тарифа «60 минут», который должен возмещать пассажирам материальные экстра-усилия. Комтранс признал, что часть бортов социальных маршрутов «не увидела» новый тариф. На 4 апреля таких автобусов — 1% от подвижного состава на этих маршрутах, сообщили в комитете. “Если пассажир считает, что по карте "Подорожник" произошло лишнее или неустановленное списание баланса (например, двойное списание), он может обратиться в ГКУ "Организатор перевозок", заполнив форму обратной связи http://orgp.spb.ru/treatment/ с указанием проблемы и номера карты "Подорожник"», - пояснили в ведомстве.
Собеседник на рынке информационных технологий для общественного транспорта пояснил, что перепрошивка оборудования на конкретном автобусе происходит в день нововведений, заранее этого сделать нельзя. То есть машина выезжает из парка и по Wi-Fi “подцепляет» обновление. Где-то пропал сигнал, система не ответила — все, в следующий раз уже только по возвращении. «В метро проще, там кабель, - говорит он. - А с наземным транспортом это стандартная история. Там и просто новые тарифы не всегда подцепляются в первый день — иногда можно и по прошлогодним ценам случайно успеть оплатить проезд. Это нормально, не могут десятки тысяч валидаторов одним днем все увидеть».
Напомним, систему СЭКОП для петербургского подвижного состава разрабатывала компания СТЭК, она же ее сопровождает. Но непосредственно оборудование СТЭКа стоит не у всех перевозчиков, с коммерсантами работает и, например, московская «Транстелематика». Если у нее все оборудование новое, то СТЭК перепрошивает валидаторы разных лет, для каждого типа — своя процедура. «Это обычно занимает несколько дней — 100-процентно перевести весь подвижной состав», - говорит собеседник «Фонтанки».
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»