Сезон пересадок. Как прошел в Петербурге первый день новой транспортной модели

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Несколько десятков привычных маршруток не приехали в обычное время, а то, что приехало вместо них, иногда удивляло. Все плюсы перехода с коммерческих маршрутов на социальные известны — новый подвижной состав, безопасность, экологичность, общий тариф и общие льготы, прозрачность. Как водится, в соцсетях сосредоточились на минусах.



Оплата



Первый день так называемой транспортной реформы (как бы ни сторонились этого названия чиновники) начался с необходимых пояснений. Дело в том, что обещанным пересадочным тарифом «60 минут» смогли воспользоваться далеко не все. Напомним, он предполагает, что если платишь «Подорожником» на наземном транспорте, то первая поездка обойдется в 40 рублей, вторая — в 10, а все следующие, совершенные в течение часа, будут бесплатными.

Логика видна на примере: коммерческий маршрут К-350, уходящий в прошлое, на разных участках дублируется несколькими автобусами — № 6, № 7, № 50, но один в один ничем не заменяется. И когда человеку, привыкшему добираться до работы на этой маршрутке, придется пересаживаться, пусть не время, но деньги ему экономит новый тариф.



Горожане с утра садились в оставшиеся маршрутки и каждый раз платили по 40 рублей, реакция была предсказуема. В комтрансе оперативно разъяснили, что пересадочный тариф работает только на социальных маршрутах, автобусы с буквой «К» его не видят. «Он прекращает свое действие, если пассажир после первой или второй поездки в наземном транспорте оплатил «Подорожником» проезд в маршрутке, метро, электричке или пригородном автобусе Ленинградской области, — сообщили чиновники. — Это значит, что следующая поездка для пассажира снова будет стоить 40 рублей».



С этим вроде разобрались, однако тут же пошли новые сообщения. «В 6:36 села на остановке «Универсам» (Косыгина, 30) в троллейбус № 22, ехала до остановки «Литейный проспект» (прибыла в 7:07), заплатила 40 рублей по карте «Подорожник», в 7:17 села на автобус № 290, и тоже сняли 40 рублей, — пишет Ольга в группе комтранса Вконтакте. — Вроде в час я уложилась. В чем подвох? Метро я не пользуюсь, да оно мне и не нужно».



«В 6:32 села в социальный автобус № 193, в 7:01 пересела в троллейбус № 40 (номер 6852), и оба раза с меня сняли 40 рублей, — пишет Ирина. — Прикладывала один и тот же проездной «Подорожник», никаких других пересадок не делала и не пользовалась коммерческим транспортом или метро».



«Три раза сняли по 40 рублей (автобус 207, трамвай 100 и автобус 193), — сообщает Наталья. — Причем при выходе из трамвая специально проверила, на валидаторе было написано, что еще есть 39 минут, пересела в автобус, и минус еще 40 рублей».



После таких подробных отчетов уже сложно кивать на коммерческие маршруты. «К сожалению, в работе бортового оборудования, установленного в салонах некоторых новых автобусов, происходят сбои, — признал комитет. — Мы выявляем эти случаи и стараемся оперативно устранить их. В случае некорректной работы валидаторов просим сообщать нам по ссылке. Просим указывать номер маршрута и номер автобуса».



Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков пояснил «Фонтанке» также, что помимо автобусов, кое-где валидаторы не перепрошили под пересадочный тариф на подвижном составе «Горэлектротранса». Заодно чиновники пояснили ситуацию с Единой картой петербуржца: если она используется как «Подорожник», то часовой тариф будет действовать, если только как банковская карта — то нет, каждый раз — по 60 рублей.



Однако начавшийся в комментариях спор уже было не остановить, люди продолжали жаловаться на то, что им пришлось оплачивать пересадку полным рублем; тех, кто хвастался нормальной схемой 40–10, подозревали в ангажированности и требовали у них предъявить фото валидатора. Татьяна рассказала историю 33 несчастий: «Пересадочный тариф не работает. С утра 4 поездки, все по 40 руб... И сейчас в автобусе, а он в ДТП попал... Сейчас ещё 1 пересадка будет... Блин. Автобус выпустил. А как дальше ехать? Снова платить... Ещё и водитель — вы мне ничего не платили. А за валидатор я не отвечаю».



Это правда, не отвечает, если речь идет о 97 маршрутах, которые заработали с 1 апреля на новых условиях. Вот они, с разбивкой по перевозчикам, в данном случае речь шла о 64-м.



Третий парк:

1Кр, 2Кр, 3Кр, 10, 21, 25, 69, 78, 85, 99, 112, 122, 134А, 134Б, 166, 167, 173, 180А, 207, 208, 230, 235, 248, 251, 259, 267, 279, 283, 285, 293, 302, 303, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 315, 399, 406, 433, 435, 497, 567.



Вест-Сервис:

2А, 4, 5, 30, 34, 35, 43, 55, 58, 83, 88, 89, 111, 117, 119, 129А, 163, 164, 169, 176, 183, 185, 189, 191, 192, 229, 233, 247, 255А, 255Б, 290, 324, 350, 358, 374, 386, 388, 462, 487.

Домтрансавто:

16, 36, 53, 63, 64, 68, 72, 73, 95, 96, 108, 159, 162.

Кондукторов здесь нет, водителю до оплаты тоже дела никакого, так как перевозчиком их работа целиком оплачивается из бюджета, за безбилетниками следят контролеры. Судя по всему, для кого-то все же стало неожиданностью, что в бескондукторных автобусах не расплатиться наличными. Со сломанным автобусом правила в теории не изменились: «Проездной разовый билет действителен только на одну поездку в одном направлении. В случае выбытия транспортного средства с маршрута выданные пассажирам разовые билеты действительны в следующем за сошедшим с маршрута транспортном средстве того же маршрута».



Впрочем, 1 апреля даже не платившим ничего особенно не грозило. Мало того, что штраф не вырос пока с 500 рублей до авансированных 2,5 тысяч, так сегодня еще и протоколов не составляли — разве что проводили воспитательные беседы.



Поездки Конечно, никуда не делась критика маршрутной сети, это основной массив обращений на странице комитета. Пассажирам не нравится отказываться от привычных направлений, и этот дискурс надолго. Иногда это подробный разбор, иногда диалог строится по принципу:



— Оставьте 306-ю маршрутку.

— Не оставляйте 306-ю маршрутку.



Если же говорить непосредственно о том, как заработала новая сеть, то главным мемом в соцсетях стала фотография автобуса, который осторожно крадется по дворовому проезду.



На фото не видно номера, но в подписи указывалось, что это 293-й маршрут, а катается он во дворах Аэродромной улицы. Автор фото подтвердил это «Фонтанке»: «Я не знаю, что он там делал. Когда мы подъехали, он стоял прямо напротив входа в детский сад. Потом проехал чуть дальше, судя по всему пытался найти выезд из двора». В целом маршрут запущен с 1 апреля, он ездит от ЖК «Новая Охта» до станции метро «Пионерская», конечная — как раз на углу Коломяжского и Аэродромной, но разворачиваться он точно должен не таким образом.



Помимо шуток о роскошной услуге «довезти до подъезда», в комментариях водителю предлагают выдать навигатор, а еще лучше — заранее сообщить о ремонте на Аэродромной улице. Уточнить у «Третьего парка», действительно ли это их автобус и зачем его понесло во дворы — не удалось.



Этого же 293-го автобуса ждала Юлия: «Я добиралась сегодня до работы 2:40 минут вместо часа. Отменили маршрутку 193 с остановки «Новая Охта», обещали новые автобусы 293 каждые 10 минут. И где они? 40 минут я ждала автобус, и его так и не было. В итоге автобус так и не пришел, и люди ехали с пересадками до метро хотя бы в автобусе (битком набитом, это мягко говоря) № 177».



«Сегодня тоже за 5–7 минут, стоя на остановке, наблюдала автобус 34, три подряд проехало. Если на первый ещё люди садились, то два последующих за этот промежуток времени ушли пустые. Для кого это они ходят?» — пишет Татьяна.



Озадаченного водителя комментаторы на сайте видели не только в пустом 293-м автобусе, но и в тех, что на маршруте.



«Сегодня я с ребёнком ехала в «Мегу Парнас» на маршрутке 176, — рассказывает Наталия. — А вот обратно до метро «Проспект Просвещения» — на автобусе. Так вот, водитель мало того, что не чувствует габариты своего автобуса (видимо, до этого водил маршрутку), так ещё просил пассажиров показывать дорогу, чуть не проехал поворот, успел таки завернуть, едва не врезались в отбойник».



«Сегодня 290-й автобус с утра с таким же водителем тоже повернул не туда, несмотря на экран навигации в кабине, — отвечает Мария. — Пассажиры ему начали кричать и дорогу говорить».



«На углу Ириновского и Наставников более 30 минут прождал новый 290-й автобус. По итогу автобус проехал на полном ходу мимо остановки», — сообщает Дмитрий.



«34-й должен был прямо по Ленсовета до Орджоникидзе ехать, а свернул на Звёздную улицу», — пишет Валентин. Это маршрут действительно раньше заворачивал на Звездную, но с 1 апреля должен ехать по Орджоникидзе и Космонавтов.



Хватает и тех, кто говорит, что первый день масштабных изменений не может обойтись без сбоев, но саму реформу поддерживает.



«Дождались, аллилуйя. Осталось сделать наконец новые выделенные полосы, а старые (которые не работают) довести до ума. — пишет Алексей. — Без выделения (нормального выделения, а не как на Невском, БППС или Медиков) полос под ОТ невозможно сделать транспорт привлекательным».



«Сам ездил в маршрутке битком. Ничего хорошего в этом нет. Там не действуют социальные проездные, школьники, студенты и пенсионеры вынуждены платить деньги, — повторяет Михаил основные аргументы в пользу изменения модели. — На большинстве маршруток техника ветхая и подлежит утилизации. В лучшем случае куда-нибудь на колхоз в провинцию отправить».



В группе комтранса несколько сотен комментариев под постами, посвященными переходу на новую модель. Много это или мало, учитывая масштаб события, сказать сложно, на 97 маршрутов выкатили почти 900 новых автобусов. Динамику можно оценить по данным «Организатора перевозок». Как сообщили там «Фонтанке», число обращений в контакт-центр учреждения 1 апреля выросло вдвое по сравнению с обычными показателями. Если в прошлую пятницу было зарегистрировано 617, то на 17:00 в первый день перехода на новую транспортную модель — 1207. Автоматический помощник обработал 594, операторы — 613.



Если маршрутную сеть с горожанами и правда должен обсуждать комитет по транспорту, то за нарушения он же теперь будет спрашивать с перевозчиков. С ними заключили так называемые брутто-контракты: никаких субсидий, полноценная оплата транспортной работы из бюджета, но и штрафы серьезные. «Все автобусы отображаются в информационных системах, мы отслеживаем их за счет нашей автоматической системы управления городского пассажирского транспорта, — говорит Кирилл Поляков. О том, что за штрафы упакованы в контракты — «Фонтанка» писала. В зависимости от типа маршрута, допустимое опоздание составляет от 5 до 15 минут. В случае с большими контрактами, которые заключал «Организатор перевозок» с компаниями, санкции исчисляются сотнями тысяч рублей.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»