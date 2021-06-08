Перевозчиков зовут к столу. Транспортная реформа поехала в голубой рубашке и в объезд демонстраций

«Организатор перевозок» при посредничестве комитета по госзаказу объявил пять из 20 конкурсов на осуществление автобусных перевозок в 2022 — 2028 годах. Это лишь четверть, если считать в лотах, но по финансированию — половина, а по маршрутам доля и того больше. Это объясняется тем, что Смольный решил сперва распределить крупные куски транспортного пирога. Еще пять выложат на тарелки в течение пары дней — потом остатки отнесут на «детский стол».
Общая максимальная стоимость договоров по пяти объявленным конкурсам — 91,2 млрд рублей, при том что весь шестилетний объем финансирования автобусных перевозок частниками составит 198 миллиардов. Всего на данном этапе разыгрывают около 200 маршрутов из 347, которые должны составить обновленную сеть, где не останется места букве «К».
Введение новой модели транспортного обслуживания (или транспортная реформа, как бы ни избегали чиновники этого названия) было намечено на 2020 год, однако из-за пандемии ее сроки сдвинули на 2 года, продлив действующие договоры с частными перевозчиками. Измененная маршрутная сеть с единым социальным тарифом запустится в один день — 15 июля 2022 года, в чем ряд экспертов видят определенные риски. Отличие новых договоров в том, что перевозчик получает оплату от города по факту выполненной транспортной работы и не субсидируется, а вся выручка (а значит, и риски по малому пассажиропотоку) уйдет в бюджет. Конкурсы решили объявить за год, чтобы победители могли подготовиться и приобрести необходимый подвижной состав — в общей сложности 2 800 автобусов. Смольный рассматривал различные варианты, однако в итоге согласовал с антимонопольщиками формат, в котором вся сеть делится на 20 лотов — 10 больших и 10 поменьше, чтобы участвовать могли компании различного размера.
Количество маршрутов — не определяющий для стоимости фактор. Два лота, в каждом из которых по 30 номеров, стоят 17,9 млрд и 24,7 млрд рублей, еще один, на 50 маршрутов, — «всего» 15 миллиардов. Дело в интенсивности и в транспортном средстве. Для каждого маршрута определен класс автобуса — либо большой (не менее 80 мест), либо средний (не менее 49), расписание, минимальное количество машин на маршруте и в резерве. «Фонтанка» писала, как поперхнулись производители, когда выяснилось, что соответствие автопарка будут проверять за 70 рабочих дней до начала работы. Это требование осталось: подрядчик направляет акт наличия транспортных средств, «Организатор перевозок» в течение 55 дней проверяет сведения, если сомневается — выезжает на место. Итого пара недель остается, чтобы выкрутиться, если перевозчик всех некрасиво обманул и оставил целый лот без автобусов.
Самый денежный лот из объявленных— тот самый на 24,7 млрд рублей, в нем 30 маршрутов, и тяготеет он к северной части города и к Приморском району, в частности. На этом примере можно оценить, что требует город от перевозчиков и что предлагает им взамен. В данном случае все автобусы должны ездить на СПГ: «Фонтанка» рассказывала, что из 2 800 машин, которые составят парк транспортной реформы, минимум 895 в картине мира Смольного катаются на сжиженном и компримированном природном газе.
Стоимость определяется исходя из номинальной вместимости автобусов и того расстояния, которое они пробежали (в данном случае предел — 122 млн километров за шесть лет). Объем работы разрешено варьировать допсоглашением не более чем на 10%. Можно обойтись и без «допника», если речь идет о невозможности движения по маршруту или если Смольный сам просит перекинуть автобусы на временный маршрут в связи с чрезвычайной ситуацией.
При так называемых брутто-договорах от перевозчика на первый взгляд требуется минимум: проехать по маршруту, не выпасть из графика и получить причитающееся за фактически выполненные пассажиро-километры. Но и заказчик — по крайней мере, в теории — будет ловить его на любой ошибке и разворачивать оплату, если компания недоработала. Маршруты делятся на те, что обслуживаются по интервалам, то есть отправляются от начальной остановки через установленное время, и те, что ездят по расписанию (для них время отправления установлено по каждому остановочному пункту). Первым разрешается уехать на одну минуту раньше положенного и опоздать максимум на 5 минут — в этом случае рейс будет учтен как выполненный, а значит, подлежащий оплате; для вторых лимиты — одна минута и 15 минут соответственно. Однако с подрядчика снимается вина, если график сорван из-за пробок и плохой погоды, дорожных перекрытий, коммунальных аварий и необходимости пропустить скорую, полицию или пожарных. «Организатор перевозок» не выпадает из актуальной повестки и поясняет: да, за шествия и демонстрации перевозчик отвечать тоже не может.
Дело не только в неоплате, подрядчик и сам может влететь на штраф, если вывалится за пределы безалаберности, установленные отдельным приложением. К примеру, без последствий можно лишь единожды: нарушить время отправления от начальной остановки, не сообщить о ДТП с пострадавшим, пропустить остановку, если на ней стоят пассажиры или, наоборот, хотят выйти, поговорить по телефону за рулем, отказать в перевозке, выехать на неисправной машине, совершить ДТП без пострадавших, не помочь инвалиду при посадке или высадке из автобуса. Четырежды — без штрафа — можно чрезмерно заморозить или нагреть салон, дважды — покурить, 10 раз не поделиться информацией о несерьезных ДТП. Вовсе нельзя: ехать с открытой дверью, отклоняться от маршрута, выпадать из расписания более чем на 15% рейсов в день и т.п.
Размер штрафа за «сверхурочное» нарушение определяется по шкале: 1 000 рублей — если цена контракта не превышает 3 млн рублей, 5 тысяч — если она до 50 млн рублей, 10 тысяч — если до 100 млн. Многомиллиардные контракты, которые собрался заключать «Организатор перевозок», подразумевают 100-тысячные штрафы.
Раз уж город теперь единственный источник выручки перевозчиков, он прописывает, в том числе, требования к внешнему виду — как автобуса, так и водителя. В салоне не должно быть надписей, рисунков, посторонних объявлений, мусора, на обивке сидений — грязных пятен, наклеек, обширных или многочисленных небольших порезов, прожогов, стекла должны быть чистыми и без трещин, пол — не скользким, лампочки — работающими. В общем, будет любопытно посмотреть, как долго новенький автобус — а только такие и запускают в реформу — будет соответствовать стандартам красоты. Да и водитель в выглаженной форменной одежде по размеру: голубая рубашка, жилет, синяя куртка и такого же цвета головной убор, юбка или брюки — в зависимости исключительно от пола работника, а не от его личного выбора. Отдельно прописан праздничный дресс-код.
В проекте договора значится странное: «подрядчик обязан реализовать пассажирам билеты, предоставленные заказчиком» и «ежемесячно предоставлять отчет о реализации билетов». Кроме того, предусмотрена ответственность перевозчика, если водитель вышел в рейс без билетов. Это точно не входит в понятие брутто-договоров, которые снимают с компании всякую ответственность за выручку. Судя по объяснениям комтранса, этот пункт — рудимент: проект контракта подготовлен по типовой форме, и часть про билеты относится к «постоянной» составляющей этой формы, которую нельзя изменить или исключить. «В настоящий момент концепция реализации проездных билетов не предполагает, что подрядчику будут передаваться билеты для реализации (включая разовые на каком-либо носителе), следовательно, меры ответственности применяться к последнему не будут, — говорит комитет. — Вместе с тем, если у города в течение 6 лет действия контракта возникнет необходимость в реализации билетов в салоне транспортного средства, как например, упраздненный в 2021 году билет на 10 поездок (КБ-10), то заказчик будет передавать такие билеты подрядчику, который в свою очередь будет обязан их реализовать».
Окончательная стоимость контракта будет понятна по итогам конкурса, но уже сейчас можно обратить внимание: в расчетах Смольного 24,7 млрд распределены по лимитам финансирования следующим образом: первое полугодие реформы (почти полугодие, с 15 июля до курантов) — 1,4 млрд, однако весь 2023 год — уже 3,8 млрд рублей. Дальше размер оплаты растет ежегодно примерно на 150 млн рублей. Заканчивается все в июле 2028 года, ведь договоры заключаются на шесть лет, расходы на 228-й — 2,8 млрд. И по факту стоимость 6,5 последних месяцев вдвое превышает стоимость 5,5 первых. Это было бы объяснимо, если бы пропорционально вырос объем транспортной работы, но он практически стоит на месте — колеблется в районе 1,7 млн километров в месяц, равномерно падая в коротком феврале и поднимаясь в декабре и летом. Если взять сопоставимые месяцы, то можно констатировать: к примеру в январе 2023 года автобусы этого лота проедут 1,7 млн км за 319 млн рублей, а в январе 2028 года проделают даже меньший путь, но уже за 380 млн. Эта же пропорция сохраняется и в остальных 4 лотах, на которые 8 июня объявлен конкурс.
Комитет подчеркивает, что максимальная цена контракта установлена в соответствии с приказом Минтранса. «Расходы на оплату труда водителей, отчисления на социальные нужды, расходы на топливо для транспортных средств, расходы на износ и ремонт шин, на запасные части и материалы, на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды ежегодно индексируются с применением индексов цен, определяемых Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.
По данным комтранса, следующая пятерка лотов обоснуется на портале госзакупок через 2 дня, оставшиеся десять — через 7–10 дней. Крупнейшая закупка потребует от подрядчика приобрести 358 автобусов, самая маленькая — включает лишь один маршрут с 7 машинами.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»