Перевозчиков зовут к столу. Транспортная реформа поехала в голубой рубашке и в объезд демонстраций

«Организатор перевозок» при посредничестве комитета по госзаказу объявил пять из 20 конкурсов на осуществление автобусных перевозок в 2022 — 2028 годах. Это лишь четверть, если считать в лотах, но по финансированию — половина, а по маршрутам доля и того больше. Это объясняется тем, что Смольный решил сперва распределить крупные куски транспортного пирога. Еще пять выложат на тарелки в течение пары дней — потом остатки отнесут на «детский стол».



Общая максимальная стоимость договоров по пяти объявленным конкурсам — 91,2 млрд рублей, при том что весь шестилетний объем финансирования автобусных перевозок частниками составит 198 миллиардов. Всего на данном этапе разыгрывают около 200 маршрутов из 347, которые должны составить обновленную сеть, где не останется места букве «К».



Введение новой модели транспортного обслуживания (или транспортная реформа, как бы ни избегали чиновники этого названия) было намечено на 2020 год, однако из-за пандемии ее сроки сдвинули на 2 года, продлив действующие договоры с частными перевозчиками. Измененная маршрутная сеть с единым социальным тарифом запустится в один день — 15 июля 2022 года, в чем ряд экспертов видят определенные риски. Отличие новых договоров в том, что перевозчик получает оплату от города по факту выполненной транспортной работы и не субсидируется, а вся выручка (а значит, и риски по малому пассажиропотоку) уйдет в бюджет. Конкурсы решили объявить за год, чтобы победители могли подготовиться и приобрести необходимый подвижной состав — в общей сложности 2 800 автобусов. Смольный рассматривал различные варианты, однако в итоге согласовал с антимонопольщиками формат, в котором вся сеть делится на 20 лотов — 10 больших и 10 поменьше, чтобы участвовать могли компании различного размера.



Количество маршрутов — не определяющий для стоимости фактор. Два лота, в каждом из которых по 30 номеров, стоят 17,9 млрд и 24,7 млрд рублей, еще один, на 50 маршрутов, — «всего» 15 миллиардов. Дело в интенсивности и в транспортном средстве. Для каждого маршрута определен класс автобуса — либо большой (не менее 80 мест), либо средний (не менее 49), расписание, минимальное количество машин на маршруте и в резерве. «Фонтанка» писала, как поперхнулись производители, когда выяснилось, что соответствие автопарка будут проверять за 70 рабочих дней до начала работы. Это требование осталось: подрядчик направляет акт наличия транспортных средств, «Организатор перевозок» в течение 55 дней проверяет сведения, если сомневается — выезжает на место. Итого пара недель остается, чтобы выкрутиться, если перевозчик всех некрасиво обманул и оставил целый лот без автобусов.



Самый денежный лот из объявленных— тот самый на 24,7 млрд рублей, в нем 30 маршрутов, и тяготеет он к северной части города и к Приморском району, в частности. На этом примере можно оценить, что требует город от перевозчиков и что предлагает им взамен. В данном случае все автобусы должны ездить на СПГ: «Фонтанка» рассказывала, что из 2 800 машин, которые составят парк транспортной реформы, минимум 895 в картине мира Смольного катаются на сжиженном и компримированном природном газе.



Стоимость определяется исходя из номинальной вместимости автобусов и того расстояния, которое они пробежали (в данном случае предел — 122 млн километров за шесть лет). Объем работы разрешено варьировать допсоглашением не более чем на 10%. Можно обойтись и без «допника», если речь идет о невозможности движения по маршруту или если Смольный сам просит перекинуть автобусы на временный маршрут в связи с чрезвычайной ситуацией.



При так называемых брутто-договорах от перевозчика на первый взгляд требуется минимум: проехать по маршруту, не выпасть из графика и получить причитающееся за фактически выполненные пассажиро-километры. Но и заказчик — по крайней мере, в теории — будет ловить его на любой ошибке и разворачивать оплату, если компания недоработала. Маршруты делятся на те, что обслуживаются по интервалам, то есть отправляются от начальной остановки через установленное время, и те, что ездят по расписанию (для них время отправления установлено по каждому остановочному пункту). Первым разрешается уехать на одну минуту раньше положенного и опоздать максимум на 5 минут — в этом случае рейс будет учтен как выполненный, а значит, подлежащий оплате; для вторых лимиты — одна минута и 15 минут соответственно. Однако с подрядчика снимается вина, если график сорван из-за пробок и плохой погоды, дорожных перекрытий, коммунальных аварий и необходимости пропустить скорую, полицию или пожарных. «Организатор перевозок» не выпадает из актуальной повестки и поясняет: да, за шествия и демонстрации перевозчик отвечать тоже не может.



Дело не только в неоплате, подрядчик и сам может влететь на штраф, если вывалится за пределы безалаберности, установленные отдельным приложением. К примеру, без последствий можно лишь единожды: нарушить время отправления от начальной остановки, не сообщить о ДТП с пострадавшим, пропустить остановку, если на ней стоят пассажиры или, наоборот, хотят выйти, поговорить по телефону за рулем, отказать в перевозке, выехать на неисправной машине, совершить ДТП без пострадавших, не помочь инвалиду при посадке или высадке из автобуса. Четырежды — без штрафа — можно чрезмерно заморозить или нагреть салон, дважды — покурить, 10 раз не поделиться информацией о несерьезных ДТП. Вовсе нельзя: ехать с открытой дверью, отклоняться от маршрута, выпадать из расписания более чем на 15% рейсов в день и т.п.



Размер штрафа за «сверхурочное» нарушение определяется по шкале: 1 000 рублей — если цена контракта не превышает 3 млн рублей, 5 тысяч — если она до 50 млн рублей, 10 тысяч — если до 100 млн. Многомиллиардные контракты, которые собрался заключать «Организатор перевозок», подразумевают 100-тысячные штрафы.

