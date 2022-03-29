Пятиминутная готовность. Что изменится с 1 апреля после запуска новой транспортной модели

Помимо рубрики «Транспорт-2022» на сайте «Организатора перевозок» , карты всех маршрутов — исчезающих, появляющихся и меняющихся — есть у «Яндекса ». Там они не выстроены по дате изменений, зато есть адресный сервис — «проверить маршрут»: вбиваете конкретный номер и смотрите, что у него за судьба. Кто повезет?

Полный список с иллюстрациями и схемами есть на сайте «Организатора перевозок», по ссылке . Чтобы он начинался именно с апрельских нововведений, надо выстроить перечень, нажав один раз на графу «Дата изменения». Городские маршруты «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса» сохраняются. Где вообще на все это можно посмотреть глазами?

C 1 апреля на улицы города выедут 864 новых автобуса (на самом деле часть их уже курсирует по некоторым маршрутам). Почти все это машины большого и среднего класса (вместимостью до 80 и до 50 человек), на газомоторном топливе — как правило, СПГ, но есть и на компримированном газе. Если смотреть на номенклатуру закупок, которые делали перевозчики, то это VOLGABUS-5270G2 (СПГ и КПГ), ЛИАЗ-529267–41 (СПГ), МАЗ-206945 (СПГ), МАЗ-203С45 (СПГ), МАЗ-203С46 (КПГ), НефАЗ 5299–0000040–57 (СПГ), НефАЗ 5299–0000040–57 (КПГ), МАЗ-203945, МАЗ-203946, МАЗ-206945. Что с тарифами?

Вся коммерческая маршрутная сеть распределена между четырьмя победителями аукционов : это «Вест-Сервис», аффилированный с «Питеравто», «Третий парк», подмосковный «Домтрансавто» и наименьшее по объему контрактов ООО «Такси». Из последних существенных изменений — покупка «Третьим парком» другого петербургского ветерана-перевозчика, ООО ПТК, а также смена формального бенефициара в «Домтрансавто»: Руслана Джумашова на прошлой неделе сменили Эмин Гильхаев и Рафаэль Варданян. На чем поедем?

Тарифы все те же, что были установлены с начала года, все льготы действуют на новых социальных маршрутах, однако есть пара изменений.



Первое: из-за того, что людей ставят перед фактом отмены привычных маршрутов, с 1 апреля вводится так называемый пересадочный тариф на час: первая поезда по «Подорожнику» на любом наземном транспорте стоит 40 рублей, вторая — 10 рублей, а если вы еще успеваете сделать пересадки в течение 60 минут с первой транзакции — это уже бесплатно.



Второе: можно забыть про зонные и километровые тарифы на автобусах, которые ходят в пригородные районы и в Ленобласть. С апреля там действуют обычные городские цены вне зависимости от дистанции: 60 рублей за одноразовую поездку, 40 рублей — по «Подорожнику».



Что с кондукторами?



Эти 864 автобуса на вновь появившихся или измененных маршрутах обойдутся без кондукторов: перевозчикам больше недосуг следить за зайцами, так как их заработки не зависят от оплаты проезда, а город решил, что за 10% «забывчивых» пассажиров проследят летучие отряды контролеров.



Как можно оплатить проезд?

Все новые автобусы имеют оборудование, которое позволяет принимать оплату, как в любом салоне «Пассажиравтотранса»: все проездные длительного пользования можно валидировать, а банковскую карту приложить куда надо (с телефонным кошельками ситуация в последнее время резко изменилась). Жизнь усложняется лишь для тех, у кого нет ни того, ни другого (понятно, что с нынешним уровнем туризма число таких легкомысленных пассажиров резко сократилось): наличными оплатить проезд будет некому, к водителю стучаться не надо.

Смольный намерен запустить продажу за наличные и не только одноразовых талонов с QR-кодами, которые тоже можно будет прикладывать к валидаторам, вот только покупать их надо будет заранее. Где — вопрос. Известно точно, что это будут станции метрополитена и пункты «Организатора перевозок», готовятся договоры с двумя торговыми сетями, но полный перечень будет известен накануне запуска первого этапа.



Что со штрафами?



Смольный решил, что если уж он заключает с потенциальными зайцами джентльменское бескондукторное соглашение, то и наказание за его нарушение должно быть соответствующим: 2,5 тысячи рублей, если контролер застал вас без оплаченного проезда (сейчас — 500 рублей). Хотели еще больше, но в итоге решили остановиться на цене наземного единого проездного.



Когда следующие этапы?



Второй — 1 июня (это еще 693 автобуса и 20 новых маршрутов); третий — 15 июля (1 244 автобуса и 48 новых маршрутов).