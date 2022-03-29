Пятиминутная готовность. Что изменится с 1 апреля после запуска новой транспортной модели

Какие новые автобусные маршруты появятся с 1 апреля?
№ 21 (ст. метро «Ладожская» — ст. метро «Чернышевская»)
№ 78 (ж/д ст. Ручьи — ул. Академика Байкова)
№ 180А (ул. Жени Егоровой — ЖК «Новая Скандинавия»)
№ 207 (ул. Жени Егоровой — Кронштадт, Гражданская ул.)
№ 208 (Репищева ул. — ст. метро «Гражданский проспект»)
№ 230 (Пискарёвка — Уральская ул.)
№ 233 (река Оккервиль — «МЕГА Дыбенко»)
№ 235 (ст. метро «Старая Деревня» — Земский переулок)
№ 247 (ст. метро «Гражданский проспект» — «МЕГА Парнас»)
№ 248 (ст. метро «Проспект Просвещения» — «МЕГА Парнас»)
№ 251 (Придорожная аллея — ст. метро «Выборгская»)
№ 255А (ст. метро «Пр. Большевиков» — ул. Тельмана — ст. метро «Пр. Большевиков» (кольцевой)
№ 255Б (ст. метро «Пр. Большевиков» — ул. Тельмана — ст. метро «Пр. Большевиков» (кольцевой)
№ 259 (ст. метро «Озерки» — ж/д платформа «Дибуны»)
№ 267 (ст. метро «Выборгская» — ЖК «Новоорловский»)
№ 279 (ст. метро «Старая Деревня» — ст. метро «Удельная»)
№ 283 (ж/д ст. Ручьи — ст. метро «Проспект Просвещения»)
№ 285 (река Оккервиль — Русановская улица)
№ 290 (набережная реки Екатерингофки — Ржевская площадь)
№ 293 (ЖК «Новая Охта» — ст. метро «Пионерская»)
№ 302 (Сестрорецк, наб. реки Сестры, — Приозёрная улица)
№ 303 (ст. метро «Беговая» — Приозёрная улица)
№ 324 (ст. метро «Шушары» — совхоз им. Тельмана)
№ 399 (пос. Бугры, Шоссейная улица, — ст. метро «Площадь Мужества»)
Какие автобусы исчезнут и чем их заменить?
К-1 МЕГА (Метро «Пр. Просвещения» - ТК "МЕГА Парнас"). Замена - № 248
К-2 МЕГА (Метро «Гражданский пр.» - ТК "МЕГА Парнас"). Замена - № 247
К-3 МЕГА (Метро «Улица Дыбенко» - ТК "МЕГА Дыбенко"). Замена - № 233
К-4 (Пл. Александра Невского - Единый центр документов). Замена - № 55
К-9 (Ул. Обручевых - ул. Карпинского). Замена — трамваи № 9, 38, 57 и автобус № 78
К-10А (Посёлок Бугры - метро "Политехническая") Замена - № 399
К-30 (Уральская ул. - пр. Мечникова). Замена - № 230
К-53 (Метро "Купчино" - Тепловозная ул.). Замена - № 53
К-55 (Метро "Пионерская" - Земский пер.). Замена - № 235
К-68 (Метро "Проспект Ветеранов" - ул. Чекистов). Замена - № 68
К-88 (Метро "Проспект Ветеранов" - ул. Стойкости). Замена - № 88
К-89 (Метро "Проспект Ветеранов" - ул. Стойкости). Замена - № 89.
К-90 (Двинская ул. - ж/д ст. Ржевка). Замена - № 290.
К-91А (Метро "Удельная" - Глухарская ул.). Замена - №№ 85, 171, 112
К-99 (Выборгское шоссе - пос. Бугры, Шоссейная ул.). Замена - № 99
К-119 (Метро "Ломоносовская" - Уткина Заводь). Замена - №№ 8, 119
К-155А (ул. Коллонтай — ул. Тельмана — ул. Коллонтай (кольцевой); замена — № 255А
К-155Б (ул. Коллонтай — ул. Тельмана — ул. Коллонтай (кольцевой); замена — № 255Б
К-193 (пр. Маршака — ст. метро «Старая Деревня»); замена — № 293
К-201 (ст. метро «Звёздная» — совхоз им. Тельмана); замена — № 324.
К-208 (ст. метро «Удельная» — метро «Гражданский проспект»); замена — № 208
К-232 (ст. метро «Удельная» — ЖК «Юнтолово»); замена — № 112.
К-252А (ст. метро «Политехническая» — ул. Академика Байкова); замена: трамваи № 55, 61; троллейбусы № 4, 13, 21; автобус № 69
К-259 (ст. метро «Озерки» — ж/д платформа Дибуны); замена — № 259
К-278А (ж/д ст. Ручьи — ул. Академика Байкова); замена — № 78
К-279 (Мебельная ул. — Новоколомяжский пр.); замена — № 279
К-283 (ст. метро «Проспект Просвещения» — ул. Васенко); замена: автобусы № 283, 230; троллейбус № 38
К-302 (Сестрорецк, ул. Володарского, — Приозёрная ул.); замена — № 302
К-305А (ст. метро «Старая Деревня» — Приозёрная ул.); замена — № 303
К-367 (Парашютная ул. — Пискарёвка); замена — № 267
К-385 (ст. метро «Улица Дыбенко» — Октябрьская наб., 118); замена — № 285
К-407 (ст. метро «Проспект Просвещения» — Кронштадт, Гражданская ул.); замена — № 207
К-539 (ст. метро «Проспект Просвещения» — 6-й Верхний пер. — Суздальское шоссе); замена — № 113, 139, 180А
№ 51 (ул. Грибакиных — Завод ЖБИ); замена — № 53
№ 306А (пансионат «Дюны» — Сестрорецк, Курортная ул.); замена — № 306
№ 314 (Сестрорецк, Курортная ул., — Белоостров, Сестрорецкое шоссе); замена — 315
Какие маршруты останутся, но изменятся?
Полный список с иллюстрациями и схемами есть на сайте «Организатора перевозок», по ссылке. Чтобы он начинался именно с апрельских нововведений, надо выстроить перечень, нажав один раз на графу «Дата изменения». Городские маршруты «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса» сохраняются.
Где вообще на все это можно посмотреть глазами?
Помимо рубрики «Транспорт-2022» на сайте «Организатора перевозок», карты всех маршрутов — исчезающих, появляющихся и меняющихся — есть у «Яндекса». Там они не выстроены по дате изменений, зато есть адресный сервис — «проверить маршрут»: вбиваете конкретный номер и смотрите, что у него за судьба.
Кто повезет?
Вся коммерческая маршрутная сеть распределена между четырьмя победителями аукционов: это «Вест-Сервис», аффилированный с «Питеравто», «Третий парк», подмосковный «Домтрансавто» и наименьшее по объему контрактов ООО «Такси». Из последних существенных изменений — покупка «Третьим парком» другого петербургского ветерана-перевозчика, ООО ПТК, а также смена формального бенефициара в «Домтрансавто»: Руслана Джумашова на прошлой неделе сменили Эмин Гильхаев и Рафаэль Варданян.
На чем поедем?
C 1 апреля на улицы города выедут 864 новых автобуса (на самом деле часть их уже курсирует по некоторым маршрутам). Почти все это машины большого и среднего класса (вместимостью до 80 и до 50 человек), на газомоторном топливе — как правило, СПГ, но есть и на компримированном газе. Если смотреть на номенклатуру закупок, которые делали перевозчики, то это VOLGABUS-5270G2 (СПГ и КПГ), ЛИАЗ-529267–41 (СПГ), МАЗ-206945 (СПГ), МАЗ-203С45 (СПГ), МАЗ-203С46 (КПГ), НефАЗ 5299–0000040–57 (СПГ), НефАЗ 5299–0000040–57 (КПГ), МАЗ-203945, МАЗ-203946, МАЗ-206945.
Что с тарифами?
Тарифы все те же, что были установлены с начала года, все льготы действуют на новых социальных маршрутах, однако есть пара изменений.
Первое: из-за того, что людей ставят перед фактом отмены привычных маршрутов, с 1 апреля вводится так называемый пересадочный тариф на час: первая поезда по «Подорожнику» на любом наземном транспорте стоит 40 рублей, вторая — 10 рублей, а если вы еще успеваете сделать пересадки в течение 60 минут с первой транзакции — это уже бесплатно.
Второе: можно забыть про зонные и километровые тарифы на автобусах, которые ходят в пригородные районы и в Ленобласть. С апреля там действуют обычные городские цены вне зависимости от дистанции: 60 рублей за одноразовую поездку, 40 рублей — по «Подорожнику».
Что с кондукторами?
Эти 864 автобуса на вновь появившихся или измененных маршрутах обойдутся без кондукторов: перевозчикам больше недосуг следить за зайцами, так как их заработки не зависят от оплаты проезда, а город решил, что за 10% «забывчивых» пассажиров проследят летучие отряды контролеров.
Как можно оплатить проезд?
Все новые автобусы имеют оборудование, которое позволяет принимать оплату, как в любом салоне «Пассажиравтотранса»: все проездные длительного пользования можно валидировать, а банковскую карту приложить куда надо (с телефонным кошельками ситуация в последнее время резко изменилась). Жизнь усложняется лишь для тех, у кого нет ни того, ни другого (понятно, что с нынешним уровнем туризма число таких легкомысленных пассажиров резко сократилось): наличными оплатить проезд будет некому, к водителю стучаться не надо.
Смольный намерен запустить продажу за наличные и не только одноразовых талонов с QR-кодами, которые тоже можно будет прикладывать к валидаторам, вот только покупать их надо будет заранее. Где — вопрос. Известно точно, что это будут станции метрополитена и пункты «Организатора перевозок», готовятся договоры с двумя торговыми сетями, но полный перечень будет известен накануне запуска первого этапа.
Что со штрафами?
Смольный решил, что если уж он заключает с потенциальными зайцами джентльменское бескондукторное соглашение, то и наказание за его нарушение должно быть соответствующим: 2,5 тысячи рублей, если контролер застал вас без оплаченного проезда (сейчас — 500 рублей). Хотели еще больше, но в итоге решили остановиться на цене наземного единого проездного.
Когда следующие этапы?
Второй — 1 июня (это еще 693 автобуса и 20 новых маршрутов); третий — 15 июля (1 244 автобуса и 48 новых маршрутов).