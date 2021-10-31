Куардукторы и куарлеры. Смольный рассчитывает решать проблему «зайцев» цифровыми средствами

29 октября состоялось очередное заседание суда по поводу несостоявшейся в Петербурге КИСУ — всеобъемлющей информационной системы для общественного транспорта. Смольный и бывший подрядчик НТЦ «Измеритель» почти 2 года спорят — что именно принесли в комитет по информатизации под видом выполненных работ и имел ли право город в одностороннем порядке отказываться от контракта. Поспорят еще, рассмотрение перенесли на декабрь. В транспортную реформу Петербург входит со старыми системами, спеша подкрутить их в 2022 году. С амбициями КИСУ новые задачи не сравнить — сперва хорошо бы научиться жить без кондукторов. По данным «Фонтанки», суд отложен на 17 декабря: НТЦ «Измеритель» принес 280 томов материалов, содержащих исходные коды программного обеспечения и алгоритмы приемки. О самой эпопее с КИСУ «Фонтанка» много писала ранее: оболочку из 15 подсистем, которую программисты пилили не один год, Смольный признавать за готовый продукт отказался , а контракт расторг . НТЦ «Измеритель» считает, что заказчик толком и не пытался принять товар, но факт остается фактом: мега-система, которая должна была заменить две существующие, в Петербурге не взята на вооружение , хотя подрядчик не оставляет надежд прийти в город, пусть и под другим именем . Транспортная реформа между тем запустит 2800 автобусов коммерческих перевозчиков по 347 социальным маршрутам уже в 2022 году — пусть и не в один прием, а в три, с апреля по июль. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту, сейчас стоит задача реализовать дополнительные сервисы в двух нынешних информационных системах: СЭКОП (отвечает за оплату проезда) и АСУ (управление). Насколько можно судить наполеоновских планов, как в случае с КИСУ, никто не строит. Главное, с чем столкнется СЭКОП в 2022-м, — отсутствие кондукторов. «Фонтанка» рассказывала о том, что по новой форме договоров бюджет будет платить перевозчикам фиксированную сумму за работу, а все собранное с пассажиров забирать себе . Поэтому сами перевозчики не будут заинтересованы в том, чтобы ловить «зайцев», они свое получат в любом случае.

Несмотря на это, не видно кондукторов и в транспортной модели Смольного: чиновники в тестовом режиме измеряли процент неплательщиков на отдельных маршрутах и пришли к выводу, что он не поднимается выше 10%. Причем сюда входят и просто забывчивые люди — у них есть в кармане «Подорожник», за который они уже заплатили, но к валидатору приложить карточку им недосуг. Транспортный блок посчитал потенциальные расходы на оплату труда кондукторов и понял, что они превышают возможные потери от экономных пассажиров. Тогда же и появилась версия: реформа вообще обойдется без оплаты проезда наличными.



Это невозможно: обеспечить пассажиру такую возможность город просто обязан — по закону о защите прав потребителей. Так что теперь СЭКОП в первую очередь должен решить эту проблему. В комитете сообщили, что «запланировано внедрение разовых проездных билетов на базе QR-кода в формате кассового чека, содержащего QR-код, который необходимо предъявить в транспорте». Проще говоря, человек без проездного приходит в точку продажи разовых билетов (метрополитен, точки «Организатора перевозок», сетевые магазины, возможно, «Почта России» или кассы АО СЗППК) и платит за проезд (с 2022 года — 57 рублей, подробнее от тарифах — здесь). Дальше процесс, в общем, не сильно отличается от получения талончика, только имеет он вид бумажки с QR-кодом. И «компостировать» его нужно не c помощью заржавевшего дырокола, а просто приложив к валидатору. Все это называется АС «Управление билетами на базе штрих кодов», документация для аукциона уже на согласовании, в марте предполагается начать опытную эксплуатацию, чтобы с апреля (первая очередь реформы) ввести в действие.



Еще одна подсистема тоже связана с «зайцами». «Ввиду отсутствия у перевозчиков заинтересованности в сборе платы за проезд [после заключение брутто-договоров] планируется существенное расширение собственной службы контролеров, — рассказали в комитете. — Для автоматизации их деятельности на 2022 год запланировано внедрение новой АС «Контроль оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа» и оборудования для контроля оплаты проезда». Речь идет о ручных средствах контроля — плюс аппаратуры для видеофиксации. Закупка планируется до марта 2022-го, однако внедрять систему будут в конце года.



Третий пункт касается интерактивной карты в рамках АСУ. Она понадобится пассажирам для того, чтобы заранее ознакомиться с новой маршрутной сетью, сравнить с действующей, а также предварительно рассчитать свою траекторию в новой транспортной реальности. Это уж точно должно заработать до апреля, чтобы второй месяц весны не ознаменовался массовыми опозданиями на работу. Напомним, все нынешние направления с буквой «К» исчезнут, частично они будут заменены новыми, частично изменятся существующие трассировки социальных автобусов. Недавно на портале «Организатора перевозок» разместили для ознакомления 92 новых маршрута.



Слово «QR-код» в последние недели стал одним из наиболее частотных в медиа, у невакцинированных оно вызывает стойкую идиосинкразию. Но на самом деле речь по сути идет о ссылке, которая адресует к нужному адресу. Накануне участники рынка, в частности, получили от «Организатора перевозок» предложение определить цену для такой услуги: «информирование пассажиров о прибытии городского наземного пассажирского транспорта». Речь о том, в частности, что человек на остановке направляет смартфон на QR-код — и переходит на портал, где ему дают прогноз насчет прибытия общественного транспорта, информация черпается из АСУ. QR-коды располагаются на стелах у остановок, которые сейчас ставят в Петербурге. Контракт на такое транспортное прогнозирование исполняется и сейчас за 300 тысяч рублей, подрядчик — индивидуальный предприниматель.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

