Без кода — никуда. Как будут работать QR-коды в Петербурге во время и после нерабочих дней

Максим Жуков, глава Союза улицы Рубинштейна:



«Подобное разъяснение КППИТ, во-первых, не соответствует законодательству, во-вторых, его реализовать на практике невозможно.



У нас где-то граждане не знают своих прав, но тот факт, что они не обязаны, за исключением чрезвычайного положения и комендантского часа, иметь при себе удостоверение личности, и что проверить его вправе только сотрудники МВД, ФСБ, ФСО и ФСК, — знает каждый, опять же в силу ментальности общества. И в ситуации, когда сотрудник ресторана будет в нарушении законодательства РФ спрашивать у гражданина удостоверение личности, в половине случаев даже со стороны людей, имеющих реальные QR-коды, он будет получать из принципа ответ о незаконности такого требования.



Далее, — физической силой не пустить гражданина на территорию ресторана или за стол сотрудники не вправе, — законодательство.



Обслужить, например, одного из компании, кто предъявил паспорт — обязаны, а он закажет на всю честную братию. Итого получаем массовый поток скандалов и превращение работы в вакханалию. Что делать сотрудникам ресторана? Звонить в полицию?



На улице Рубинштейна мы периодически вызываем полицию в ответ на хулиганские действия. — Чаще на вызов никто не приезжает, а если приезжает, то через час в среднем. И самое главное, дело же не в вине сотрудников МВД, им банально не разорваться между мелкими нарушителями порядка и действительно совершающимися преступлениями! А теперь представим себе, что будет, если тысячи предприятий общественного питания начнут одновременно звонить в полицию? Коллапс и нулевая реакция.



Бизнес всегда готов организованно исполнять требования и преуспевает в этом, но только когда они законны и исполнимы.



Надо искать иные пути. Вводить уголовную ответственность за подложные QR-коды в связи с угрозой национальной безопасности, проверять на постоянной основе граждан в местах скопления силами патрулей полиции и Росгвардии. А по-настоящему эффективный инструмент мы предложили губернатору вчера (расширить списки предприятий, обязанных вакцинировать 80% сотрудников — прим.ред), — тогда все активное население сразу вакцинируется, кроме детей и стариков».

