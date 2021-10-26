Без кода — никуда. Как будут работать QR-коды в Петербурге во время и после нерабочих дней

Комитет по промышленной политике правительства Петербурга опубликовал методические рекомендации по введению в Северной столице системы QR-кодов. Впервые о том, что для доступа в отдельные организации нужно будет предъявлять доказательство наличия антител к COVID-19 было объявлено на прошлой неделе. Но после введения нерабочих дней внесли корректировку. «Фонтанка» публикует актуальные правила с пояснениями и уточнениями.
Когда и где понадобятся QR-коды для посетителей, старше 18 лет?
QR-код о перенесенном заболевании/вакцинации или медотвод понадобится при посещении:
- с 30 октября: музеев и театров, а также при заселении в гостиницы (для последних также подходит отрицательный результат ПЦР-теста)
- с 1 ноября: спортивных, конгрессно-выставочных, физкультурных мероприятий численностью более 40 человек
- с 8 ноября: кинотеатров, концертных залов и цирков, а также выставок и домов отдыха (для последних также подходит отрицательный результат ПЦР-теста)
- с 15 ноября: бассейнов, фитнес-клубов, развлекательных заведений, церемоний бракосочетания (за исключением молодоженов)
- с 1 декабря: заведений общепита (кроме вокзалов и аэропортов), розничных магазинов (кроме заправок, аптек, продовольственных магазинов и магазинов без торгового зала) Исключения: производственные столовые, предприятия общественного питания на территории вокзалов и аэропортов, аптеки, автозаправки, продовольственные магазины, реализующие продовольственные товары, и (или) реализующие непродовольственные товары первой необходимости, а также магазины, не имеющие торгового зала.
Какие документы предъявляются для допуска?
- QR-код о перенесенном заболевании (срок действия — полгода)
- QR-код о вакцинации (срок действия — год). О том, как его получить, читайте здесь)
- Медотвод (выданный врачебной комиссией медицинской организации). Как его получить и как выглядит справка — читайте здесь)
- Для иностранных граждан: справка, подтверждающая вакцинацию. Справки о прививке иностранной вакциной не принимаются.
- Для гостиниц и домов отдыха можно отрицательный ПЦР (до 3 дней)
- Документы можно предоставить как в печатном, так и в электронном виде.
Как организации должны проверять QR-код?
- Посетители обязаны предъявить QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании, ПЦР или медотвод уполномоченным на проверку сотрудникам организации для доступа на ее территорию. Если посетитель не предоставил такие документы, ему необходимо отказать в обслуживании, либо предотвратить допуск в организацию.
- Сотрудники организации должны организовать проверку у посетителей документов, указанных в первом пункте.
- Проверять QR-код нужно с помощью мобильных устройств. Для этого нужно навести камеру на QR-код и перейти по открывшейся ссылке на портал Госуслуг, где отразятся данные (срок действия сертификата, дата рождения, первые и последние цифры паспорта)
- Достоверность QR-кода должна быть обеспечена, в том числе идентифицирующими документами. (В КППИТ разъяснили, что речь об удостоверении личности. Пускать ли не пускать клиента, у которого не оказалось с собой паспорта или иного документа, будет решать сама организация под свою ответственность)
Что грозит за отсутствие QR-кода у посетителей?
Бизнесу:
- привлечение по ст. 20.6.1 КоАП (административный штраф до 300 тыс. руб.)
- при повторном нарушении: административный штраф до 1 млн. руб. или приостановление деятельности до 90 суток
- отзыв QR-кода организации и запрет на деятельность;
Гражданам*:
* в методичке Смольного не отражено
- штраф по ст. 20.6.1 КоАП для физлиц — до 30 тыс. руб.
- штраф по статье 8_6–1 городского КоАП — 4 тыс. руб.
- В Москве полиция ранее возбудила дело по статье УК «Мошенничество» за приобретение поддельного QR-кода. По ней грозит до двух лет лишения свободы.
В какой момент нужно спрашивать QR-код?
- Для гостиниц и домов отдыха: при заселении
- В музеях, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, бассейнах, фитнес-клубах, выставках, ЗАГС: при входе
- На конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятиях: при входе.
- В общепите: на входе (первый приоритет), или при приеме заказа, или на кассе:
- В магазинах (кроме тех, кто может работать без QR-кодов): на входе или при оплате на кассе
- В ТРЦ: на входе на территорию внутренних торговых и развлекательных объектов.
Выполнимы ли рекомендации:
Максим Жуков, глава Союза улицы Рубинштейна:
«Подобное разъяснение КППИТ, во-первых, не соответствует законодательству, во-вторых, его реализовать на практике невозможно.
У нас где-то граждане не знают своих прав, но тот факт, что они не обязаны, за исключением чрезвычайного положения и комендантского часа, иметь при себе удостоверение личности, и что проверить его вправе только сотрудники МВД, ФСБ, ФСО и ФСК, — знает каждый, опять же в силу ментальности общества. И в ситуации, когда сотрудник ресторана будет в нарушении законодательства РФ спрашивать у гражданина удостоверение личности, в половине случаев даже со стороны людей, имеющих реальные QR-коды, он будет получать из принципа ответ о незаконности такого требования.
Далее, — физической силой не пустить гражданина на территорию ресторана или за стол сотрудники не вправе, — законодательство.
Обслужить, например, одного из компании, кто предъявил паспорт — обязаны, а он закажет на всю честную братию. Итого получаем массовый поток скандалов и превращение работы в вакханалию. Что делать сотрудникам ресторана? Звонить в полицию?
На улице Рубинштейна мы периодически вызываем полицию в ответ на хулиганские действия. — Чаще на вызов никто не приезжает, а если приезжает, то через час в среднем. И самое главное, дело же не в вине сотрудников МВД, им банально не разорваться между мелкими нарушителями порядка и действительно совершающимися преступлениями! А теперь представим себе, что будет, если тысячи предприятий общественного питания начнут одновременно звонить в полицию? Коллапс и нулевая реакция.
Бизнес всегда готов организованно исполнять требования и преуспевает в этом, но только когда они законны и исполнимы.
Надо искать иные пути. Вводить уголовную ответственность за подложные QR-коды в связи с угрозой национальной безопасности, проверять на постоянной основе граждан в местах скопления силами патрулей полиции и Росгвардии. А по-настоящему эффективный инструмент мы предложили губернатору вчера (расширить списки предприятий, обязанных вакцинировать 80% сотрудников — прим.ред), — тогда все активное население сразу вакцинируется, кроме детей и стариков».