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Без кода — никуда. Как будут работать QR-коды в Петербурге во время и после нерабочих дней

Без кода — никуда. Как будут работать QR-коды в Петербурге во время и после нерабочих дней

Правительство Петербурга объяснило петербуржцам и бизнесу, как будут проверять QR-коды и куда без них нельзя будет попасть.

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Фото: Артем Краснов/Коммерсантъ
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Комитет по промышленной политике правительства Петербурга опубликовал методические рекомендации по введению в Северной столице системы QR-кодов. Впервые о том, что для доступа в отдельные организации нужно будет предъявлять доказательство наличия антител к COVID-19 было объявлено на прошлой неделе. Но после введения нерабочих дней внесли корректировку. «Фонтанка» публикует актуальные правила с пояснениями и уточнениями.

Фото: Артем Краснов/Коммерсантъ
1

Когда и где понадобятся QR-коды для посетителей, старше 18 лет?

QR-код о перенесенном заболевании/вакцинации или медотвод понадобится при посещении:

  • с 30 октября: музеев и театров, а также при заселении в гостиницы (для последних также подходит отрицательный результат ПЦР-теста)
  • с 1 ноября: спортивных, конгрессно-выставочных, физкультурных мероприятий численностью более 40 человек
  • с 8 ноября: кинотеатров, концертных залов и цирков, а также выставок и домов отдыха (для последних также подходит отрицательный результат ПЦР-теста)
  • с 15 ноября: бассейнов, фитнес-клубов, развлекательных заведений, церемоний бракосочетания (за исключением молодоженов)
  • с 1 декабря: заведений общепита (кроме вокзалов и аэропортов), розничных магазинов (кроме заправок, аптек, продовольственных магазинов и магазинов без торгового зала) Исключения: производственные столовые, предприятия общественного питания на территории вокзалов и аэропортов, аптеки, автозаправки, продовольственные магазины, реализующие продовольственные товары, и (или) реализующие непродовольственные товары первой необходимости, а также магазины, не имеющие торгового зала.
Фото: Артем Краснов/Коммерсантъ
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2

Какие документы предъявляются для допуска?

Фото: Артем Краснов/Коммерсантъ
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3

Как организации должны проверять QR-код?

  • Посетители обязаны предъявить QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании, ПЦР или медотвод уполномоченным на проверку сотрудникам организации для доступа на ее территорию. Если посетитель не предоставил такие документы, ему необходимо отказать в обслуживании, либо предотвратить допуск в организацию.
  • Сотрудники организации должны организовать проверку у посетителей документов, указанных в первом пункте.
  • Проверять QR-код нужно с помощью мобильных устройств. Для этого нужно навести камеру на QR-код и перейти по открывшейся ссылке на портал Госуслуг, где отразятся данные (срок действия сертификата, дата рождения, первые и последние цифры паспорта)
  • Достоверность QR-кода должна быть обеспечена, в том числе идентифицирующими документами. (В КППИТ разъяснили, что речь об удостоверении личности. Пускать ли не пускать клиента, у которого не оказалось с собой паспорта или иного документа, будет решать сама организация под свою ответственность)
Фото: Артем Краснов/Коммерсантъ
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4

Что грозит за отсутствие QR-кода у посетителей?

Бизнесу:

  • привлечение по ст. 20.6.1 КоАП (административный штраф до 300 тыс. руб.)
  • при повторном нарушении: административный штраф до 1 млн. руб. или приостановление деятельности до 90 суток
  • отзыв QR-кода организации и запрет на деятельность;

Гражданам*:

* в методичке Смольного не отражено

  • штраф по ст. 20.6.1 КоАП для физлиц — до 30 тыс. руб.
  • штраф по статье 8_6–1 городского КоАП — 4 тыс. руб.
  • В Москве полиция ранее возбудила дело по статье УК «Мошенничество» за приобретение поддельного QR-кода. По ней грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: Артем Краснов/Коммерсантъ
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5

В какой момент нужно спрашивать QR-код?

  • Для гостиниц и домов отдыха: при заселении
  • В музеях, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, бассейнах, фитнес-клубах, выставках, ЗАГС: при входе
  • На конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятиях: при входе.
  • В общепите: на входе (первый приоритет), или при приеме заказа, или на кассе:
  • В магазинах (кроме тех, кто может работать без QR-кодов): на входе или при оплате на кассе
  • В ТРЦ: на входе на территорию внутренних торговых и развлекательных объектов.
Фото: Артем Краснов/Коммерсантъ
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6

Выполнимы ли рекомендации:

Максим Жуков, глава Союза улицы Рубинштейна:

«Подобное разъяснение КППИТ, во-первых, не соответствует законодательству, во-вторых, его реализовать на практике невозможно.

У нас где-то граждане не знают своих прав, но тот факт, что они не обязаны, за исключением чрезвычайного положения и комендантского часа, иметь при себе удостоверение личности, и что проверить его вправе только сотрудники МВД, ФСБ, ФСО и ФСК, — знает каждый, опять же в силу ментальности общества. И в ситуации, когда сотрудник ресторана будет в нарушении законодательства РФ спрашивать у гражданина удостоверение личности, в половине случаев даже со стороны людей, имеющих реальные QR-коды, он будет получать из принципа ответ о незаконности такого требования.

Далее, — физической силой не пустить гражданина на территорию ресторана или за стол сотрудники не вправе, — законодательство.

Обслужить, например, одного из компании, кто предъявил паспорт — обязаны, а он закажет на всю честную братию. Итого получаем массовый поток скандалов и превращение работы в вакханалию. Что делать сотрудникам ресторана? Звонить в полицию?

На улице Рубинштейна мы периодически вызываем полицию в ответ на хулиганские действия. — Чаще на вызов никто не приезжает, а если приезжает, то через час в среднем. И самое главное, дело же не в вине сотрудников МВД, им банально не разорваться между мелкими нарушителями порядка и действительно совершающимися преступлениями! А теперь представим себе, что будет, если тысячи предприятий общественного питания начнут одновременно звонить в полицию? Коллапс и нулевая реакция.

Бизнес всегда готов организованно исполнять требования и преуспевает в этом, но только когда они законны и исполнимы.

Надо искать иные пути. Вводить уголовную ответственность за подложные QR-коды в связи с угрозой национальной безопасности, проверять на постоянной основе граждан в местах скопления силами патрулей полиции и Росгвардии. А по-настоящему эффективный инструмент мы предложили губернатору вчера (расширить списки предприятий, обязанных вакцинировать 80% сотрудников — прим.ред), — тогда все активное население сразу вакцинируется, кроме детей и стариков».

Фото: Артем Краснов/Коммерсантъ
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Комментарии (3)

люблю жизнь
Не замучились еще наказания придумывать?
Без магазинов проживем.
Гриб
2 года лишения за поддельный код? Они бредят? Ольгинские, киньте в меня статьей уголовного кодекса в котором это прописано!
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