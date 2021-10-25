Смольный: Иностранцы, привитые зарубежной вакциной, не смогут посещать в Петербурге музеи, театры и рестораны

Пиотровский напомнил, что в нерабочие дни с 30 по 7 ноября заселение в гостиницы будет происходить по ПЦР-тестам. Посетить музеи и театры можно будет по QR-кодам. «В настоящее время мы не рассматриваем ПЦР как дополнительную возможность посещения музеев и театров», — сказал вице-губернатор.



Ранее Российский союз туриндустрии на Северо-Западе обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой не ужесточать правила для туристов и вывести иностранцев из-под действия новых коронавирусных ограничений. В частности, иностранные граждане не имеют возможность получить QR-код, а значит, будут лишены доступа к ресторанам, музеям и театрам.

