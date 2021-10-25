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Смольный: Иностранцы, привитые зарубежной вакциной, не смогут посещать в Петербурге музеи, театры и рестораны

Власти Петербурга объяснили, в каком случае иностранцы смогут получить QR-код

Иностранные граждане, привитые зарубежной вакциной, не смогут посещать в Петербурге музеи, театры и рестораны, когда в них будет запущена система QR-кодов. Это следует из разъяснений, которые дал в ходе пресс-конференции 25 октября вице-губернатор Борис Пиотровский.

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Пиотровский напомнил, что в нерабочие дни с 30 по 7 ноября заселение в гостиницы будет происходить по ПЦР-тестам. Посетить музеи и театры можно будет по QR-кодам. «В настоящее время мы не рассматриваем ПЦР как дополнительную возможность посещения музеев и театров», — сказал вице-губернатор.

Ранее Российский союз туриндустрии на Северо-Западе обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой не ужесточать правила для туристов и вывести иностранцев из-под действия новых коронавирусных ограничений. В частности, иностранные граждане не имеют возможность получить QR-код, а значит, будут лишены доступа к ресторанам, музеям и театрам.

При этом иностранцы, работающие в России, у которых есть СНИЛС и которые сделали прививку российскими вакцинами, могут зарегистрироваться в личном кабинете на Госуслугах и автоматически получить QR-код, заявил руководитель проекта «Вакцинация» Дмитрий Ченцов. Если этого не произошло, надо писать в техподдержку. Те, у кого нет СНИЛС (члены семей иностранных работников), смогут предъявлять справку от медицинской организации. «Вакцинация иностранных граждан возможна только "Спутником Лайт"», — уточнил он.

Напомним, что «жесткий локдаун» по московскому образцу объявлен в Петербурге с 30 октября по 7 ноября. Власти рассказали, что будет закрыто и открыто в нерабочие дни. Петербургский бизнес, в свою очередь, прокомментировал вводимые в начале ноября ограничения. Рестораторы и владельцы ТЦ написали письмо губернатору Александру Беглову. В Смольном при этом объяснили, почему разрешили работать театрам, а также заверили, что продление ограничительных мер после 7 ноября в городе не планируется.

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Комментарии (16)

VKuser199962806
Вот незадача. Тут скоро дружественный талибан в Москву на переговоры прилетает. Как их теперь поведут на Лебединое Озеро ?
Ырыс
Главное, китайцев побольше, ещё не всю округу музеев засрали.
Arkos
Во всяком случае понятно и объяснимо.
Как минимум- чувство собственного достоинства и наш ответ Чемберлену.
Наших граждан привитых спутником почему то не пускают в европу.
Хотя спутник одобрили более половины стран мира, да и про сан марино не стоит забывать.
С какой стати мы должны поддерживать , пусть даже косвенно, имидж европейско- американского "шмурдяка" ?
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