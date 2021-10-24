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В правительстве России уточнили, что будет открыто в нерабочие дни

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В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября будут закрыты федеральные учреждения культуры. Работать будут только театры и музеи. Об этом 24 октября сообщается на сайте правительства России.

Там также уточнили, что федеральные медучреждения продолжат оказывать помощь в круглосуточном режиме.

«Определить режим работы этих организаций в нерабочие дни, обеспечив сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции», — говорится в решении кабмина.

Ранее «Фонтанка» писала, что с 30 октября до 7 ноября в Петербурге вводятся ограничения на работу предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга.

Общероссийскими выходными президент Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Как сообщала «Фонтанка», изначально власти Петербурга рассматривали два варианта: жесткий московский (закрыть почти все) и мягкий краснодарский (доступ по QR-кодам). О том, почему жесткий сценарий был неизбежен, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (11)

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3дравствуйте. Извините. ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Iamthebeast
Правильно, что власти идут на такие шаги, ведь глупые антиваксеры никак не могут понять, что надо прививаться
BorisN
Бани будут работать (СПб) ?
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