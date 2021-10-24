В правительстве России уточнили, что будет открыто в нерабочие дни

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября будут закрыты федеральные учреждения культуры. Работать будут только театры и музеи. Об этом 24 октября сообщается на сайте правительства России.



Там также уточнили, что федеральные медучреждения продолжат оказывать помощь в круглосуточном режиме.

«Определить режим работы этих организаций в нерабочие дни, обеспечив сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции», — говорится в решении кабмина.