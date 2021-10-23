«Локдаун — меньшее зло». Почему жесткий вариант ограничений в Петербурге неизбежен

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Как стало известно «Фонтанке», власти Петербурга склоняются к московскому сценарию коронавирусных ограничений на период нерабочих дней. С большой долей вероятности с 30 октября нельзя будет попасть на концерты и другие мероприятия. Рестораны смогут работать только на доставку. По QR-кодам, как и в столице, будут доступны театры и музеи. Обслуживать клиентов в обычном режиме будут продуктовые магазины, аптеки, а также предприятия, оказывающие бытовые услуги. При этом работу транспорта ограничивать не планируется. Объявят о новых мерах, предположительно, вечером 23 октября.



Судя по опросу «Фонтанки», в котором на момент публикации приняли участие 6,5 тысячи человек, «московский» сценарий одобряет 23 % петербуржцев. Столько же предпочли бы сочинский вариант, то есть ничего не закрывать, просто впускать по QR-кодам. 26 % считают, что не нужны никакие ограничения. 27 % полагают достаточным ограничить массовые мероприятия, а остальному бизнесу дать работать.

Но эксперты и даже часть бизнеса согласны, что московский вариант в текущей ситуации является, по сути, единственно возможным. Более мягкие меры не дадут результата и только ударят по бизнесу. Более жесткие — станут ударом для экономики и всё равно не будут соблюдаться.

Зачем нужны ограничения?

По оценке оперштаба, ежедневно в Северной столице заболевает более 3 тысяч человек. На 23 октября развернуто 9 488 коек, из них занято 7 683 (то есть свободно около 20 % ). Тяжелых пациентов — порядка 15 % (756 больных находятся в реанимации, 397 — подключены к ИВЛ). При этом ежедневно в стационары госпитализируют более 500 человек.



О необходимости ограничений в такой ситуации говорят врачи и эпидемиологи. «Строгие ограничения, даже на короткий период, нам помогут удостовериться: когда люди меньше контактируют, цепочка заражений «укорачивается». Разобщение снизит число инфицированных, и будет ясно, что оно помогло», — комментирует Яков Накатис, президент Северо-Западного окружного медицинского научно-клинического центра им. Соколова (бывшая МСЧ-122). «Локдаун — это реакция на загрузку медицинских учреждений, чтобы не допустить очередей из скорых, чтобы хватало коек. Введенные меры будут снижать число контактов и число новых зарегистрированных случаев. Чем жестче локдаун, тем меньше новых случаев», — соглашается Антон Барчук, эпидемиолог, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге. А вслед за ними снизится и нагрузка на систему здравоохранения. Почему ограничения вводят сейчас?

Если исходить из текущих темпов заболеваемости COVID-19, Петербург ждет еще целый месяц подъема, ранее оценивал Алексей Куприянов, создатель портала с аналитикой ситуации в Северной столице COVID-19.SPb.monitoring. По мнению эксперта, «гасить» четвертую волну следовало еще в сентябре, когда стал очевиден тренд на рост заболеваемости.

«Необходимо было еще месяц назад перевести учебные заведения в режим дистанционного обучения, рассмотреть возможности перевода максимального количества работников на удаленный режим работы, ввести обязательный масочный режим, ограничить доступ в места массового скопления людей», — считает он. Но и сейчас время для ограничений не ушло. «Эта волна растет быстрее, причем независимо от того, что она началась с более «высокого» старта (спад заболеваемости и смертности в августе 2020 был много более глубоким). Всё это означает, что нам есть еще чего опасаться, есть повод вводить ограничения», — комментирует эксперт.

Почему ограничения должны быть не слабее, чем в Москве?

В ноябрьские праздники Петербург традиционно ждет большое число туристов. Но объявление о жестком локдауне в Москве и других регионах еще повысило спрос на путешествия. Ранее «Фонтанка» сообщала, что в «Сапсанах» стремительно заканчиваются места. Высокий спрос подтверждают и отельеры.

«Заполняемость со 2 по 8 ноября на данный момент 100 % . Но это характерно для ноябрьских праздников и школьных каникул. Хотя была определенная активизация в связи с введением нерабочих дней», — говорит совладелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.



«Вся Москва разбегается — это факт. Те, кто могут куда-то уехать, уезжают», — комментирует представитель сети мини-гостиниц «РА» Андрей Мазин. Хотя в Петербург едут и из других регионов. «Пришлось закрыть продажи, чтобы не было овербукинга. Сейчас загрузка 85 % », — рассказал он.

Более слабые ограничения могли бы спровоцировать дополнительный поток гостей. Но те, кто уже запланировал поездку, ее пока не отменяют. «Путешественники — самая вакцинированная часть населения. Если театры и музеи остаются работать по QR-кодам, их это не затронет. Отели кормят, так что голодными люди не останутся», — говорит Юнис Теймурханлы. «Пока не отменяют брони. Многие едут отдохнуть, а что тут будет, неважно. Многие собираются гулять по городу», — соглашается Андрей Мазин.

Сильно ли пострадает бизнес?

Введение локдауна вместо QR-кодов поддерживают и некоторые предприниматели, которых затронут ограничения.

«Локдаун — меньшее зло. При текущем уровне вакцинации посещение ресторанов по QR-кодам — это тот же локдаун, только без возможности рассчитывать на господдержку и скидки от арендодателей, а также возможности предложить сотрудникам уйти в отпуск на этот период. Лучше пройти это сейчас, чем оказаться под риском закрытия в высокий сезон новогодних праздников», — комментирует глава объединения «Рестоград» Александр Ружинский.



Но важно, чтобы этот локдаун не затянулся. «Если полное закрытие продлится больше недели, это опять принесет колоссальные убытки и никакая госпомощь не поможет», — подчеркивает он.

При этом, по мнению рестораторов, решить проблему заболеваемости можно иначе, без потерь для бизнеса и экономики города — ввести обязательную вакцинацию не менее 80 % сотрудников для всех без исключения отраслей экономики и всех учебных заведений для учащихся от 18 лет. С таким предложением экспертные советы по общественному питанию и розничной торговле планируют обратиться к губернатору и главному санитарному врачу на следующей неделе, говорит Александр Ружинский.

Ограничительные меры будут работать только в комбинации с тотальной вакцинацией, соглашается Антон Барчук. Вероятность того, что к Новому году Петербург окажется на плато по заболеваемости COVID-19 или даже начнется снижение, существует и в рамках естественного развития эпидемического процесса. Но ситуация будет зависеть в том числе от появления новых штаммов. «Дельта»-штамм ускорил пандемию, но это не принципиальное изменение», — отмечает он.



Достаточно ли этих мер?

По мнению Антона Барчука, полностью разорвать цепочки заражения с помощью нынешних ограничений не получится. «Никакие меры в таком густонаселенном городе не сработают, кроме полного локдауна — всех закрыть дома. Но мы понимаем, что это невозможно», — говорит он. Будет ли достаточно семи дней жесткого локдауна, чтобы переломить тренд, станет ясно через неделю. «Если рост числа новых случаев продолжится, то одной недели может не хватить», — отмечает он.

Но более жесткий вариант в сегодняшних реалиях вряд ли возможен. «Даже если более жесткие ограничения ввести, они не будут работать так же эффективно, как в начале пандемии. В первую волну жесткие меры работали за счет того, что сами граждане сидели дома и не выходили», — комментирует эксперт.

«Беда в том, что в России строгие меры не работают», — соглашается Анна Назарова, инфекционист, ассистент кафедры инфекционных заболеваний СПбГПМУ. Поэтому опыт Китая начала 2020 года к нам вряд ли применим. «Если бы у нас люди ограничили контакты, носили маски, перестали бы посещать общественные места в период объявленного локдауна, это дало бы результат», — подчеркивает она.

Вклад в снижение распространения вируса должны внести и граждане, уверен Сергей Багненко, ректор ПСПбГМУ им. Павлова , доктор медицинских наук, профессор, академик РАН. «Очень важно, чтобы люди понимали, что не надо устраивать массовых гуляний, в выходные лучше организовывать семейные или дружеские встречи на природе, на даче. И лучше, если встречаться будут все-таки обезопасившие себя от заражения — вакцинированные», — говорит он. Будет ли локдаун стимулировать население к вакцинации?

Власти Петербурга надеются, что нерабочие дни жители города используют для того, чтобы сделать прививку и тем самым повысить уровень коллективного иммунитета, рассказал руководитель городского Центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

«Делается это для того, чтобы, с одной стороны, разобщить контакты и разорвать цепочку передачи вируса; а во-вторых, чтобы пройти вакцинацию. Мы призываем с пользой использовать это время. Прививочные пункты будут работать. Если люди займут ответственную позицию, мы получим серьезный прирост коллективного иммунитета и сможем прервать рост заболеваемости», — заявил он.

Прийти в прививочные пункты призывают и врачи. «Дельта»-штамм, который циркулирует сейчас в стране, более заразен, чем предыдущие, он легко передается от человека человеку. Мы уже знаем, что вирус циркулирует в основном в среде либо непривитых, либо переболевших давно в легкой форме и не привившихся после болезни. А это — половина населения. Именно она болеет тяжело и непредсказуемо, многие умирают. Для непривитых локдаун — очень хорошее время для вакцинации», — говорит Сергей Багненко.

«Очень правильно во время локдауна вакцинироваться — когда людей вокруг мало, снижается риск заразиться не только коронавирусом, но и другими инфекциями — не секрет, что, помимо него, сейчас продолжается рост сезонной заболеваемости привычными ОРВИ. Вакцинировался — отправился домой и пережидаешь, пока у тебя вырабатывается защитный титр антител», — добавляет Анна Назарова.

Предложение бизнеса об обязательной вакцинации медики одобряют. «Административный ресурс надо использовать более активно. Я работаю в клинике промышленной медицины и уверен, что на предприятиях, где работает более 200 человек, надо прививать 100 % и доводить до сознания людей, что никого не минет сия чаша — либо надо заболеть, либо привиться», — считает Яков Накатис.

Но всё же есть опасность, что на фоне ажиотажа люди начнут заражать друг друга в очередях на пунктах вакцинации, говорит Алексей Куприянов. «На месте тех, кто идет вакцинироваться впервые, я бы принимал усиленные меры предосторожности — непременно носить свежую маску или респиратор, непременно сохранять дистанцию порядка полутора-двух метров от других людей», — подчеркивает он.

Галина Бояркова, Ирина Багликова

«Фонтанка.ру»

