«Локдаун — меньшее зло». Почему жесткий вариант ограничений в Петербурге неизбежен

Как стало известно «Фонтанке», власти Петербурга склоняются к московскому сценарию коронавирусных ограничений на период нерабочих дней. С большой долей вероятности с 30 октября нельзя будет попасть на концерты и другие мероприятия. Рестораны смогут работать только на доставку. По QR-кодам, как и в столице, будут доступны театры и музеи. Обслуживать клиентов в обычном режиме будут продуктовые магазины, аптеки, а также предприятия, оказывающие бытовые услуги. При этом работу транспорта ограничивать не планируется. Объявят о новых мерах, предположительно, вечером 23 октября.
Судя по опросу «Фонтанки», в котором на момент публикации приняли участие 6,5 тысячи человек, «московский» сценарий одобряет
Но эксперты и даже часть бизнеса согласны, что московский вариант в текущей ситуации является, по сути, единственно возможным. Более мягкие меры не дадут результата и только ударят по бизнесу. Более жесткие — станут ударом для экономики и всё равно не будут соблюдаться.
Зачем нужны ограничения?
По оценке оперштаба, ежедневно в Северной столице заболевает более 3 тысяч человек. На 23 октября развернуто
О необходимости ограничений в такой ситуации говорят врачи и эпидемиологи. «Строгие ограничения, даже на короткий период, нам помогут удостовериться: когда люди меньше контактируют, цепочка заражений «укорачивается». Разобщение снизит число инфицированных, и будет ясно, что оно помогло», — комментирует Яков Накатис, президент Северо-Западного окружного медицинского научно-клинического центра
«Локдаун — это реакция на загрузку медицинских учреждений, чтобы не допустить очередей из скорых, чтобы хватало коек. Введенные меры будут снижать число контактов и число новых зарегистрированных случаев. Чем жестче локдаун, тем меньше новых случаев», — соглашается Антон Барчук, эпидемиолог, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге. А вслед за ними снизится и нагрузка на систему здравоохранения.
Почему ограничения вводят сейчас?
Если исходить из текущих темпов заболеваемости COVID-19, Петербург ждет еще целый месяц подъема, ранее оценивал Алексей Куприянов, создатель портала с аналитикой ситуации в Северной столице COVID-19.SPb.monitoring. По мнению эксперта, «гасить» четвертую волну следовало еще в сентябре, когда стал очевиден тренд на рост заболеваемости.
«Необходимо было еще месяц назад перевести учебные заведения в режим дистанционного обучения, рассмотреть возможности перевода максимального количества работников на удаленный режим работы, ввести обязательный масочный режим, ограничить доступ в места массового скопления людей», — считает он. Но и сейчас время для ограничений не ушло. «Эта волна растет быстрее, причем независимо от того, что она началась с более «высокого» старта (спад заболеваемости и смертности в августе 2020 был много более глубоким). Всё это означает, что нам есть еще чего опасаться, есть повод вводить ограничения», — комментирует эксперт.
Почему ограничения должны быть не слабее, чем в Москве?
В ноябрьские праздники Петербург традиционно ждет большое число туристов. Но объявление о жестком локдауне в Москве и других регионах еще повысило спрос на путешествия. Ранее «Фонтанка» сообщала, что в «Сапсанах» стремительно заканчиваются места. Высокий спрос подтверждают и отельеры.
«Заполняемость со 2 по 8 ноября на данный момент
«Вся Москва разбегается — это факт. Те, кто могут куда-то уехать, уезжают», — комментирует представитель сети мини-гостиниц «РА» Андрей Мазин. Хотя в Петербург едут и из других регионов. «Пришлось закрыть продажи, чтобы не было овербукинга. Сейчас загрузка
Более слабые ограничения могли бы спровоцировать дополнительный поток гостей. Но те, кто уже запланировал поездку, ее пока не отменяют. «Путешественники — самая вакцинированная часть населения. Если театры и музеи остаются работать по QR-кодам, их это не затронет. Отели кормят, так что голодными люди не останутся», — говорит Юнис Теймурханлы. «Пока не отменяют брони. Многие едут отдохнуть, а что тут будет, неважно. Многие собираются гулять по городу», — соглашается Андрей Мазин.
Сильно ли пострадает бизнес?
Введение локдауна вместо QR-кодов поддерживают и некоторые предприниматели, которых затронут ограничения.
«Локдаун — меньшее зло. При текущем уровне вакцинации посещение ресторанов по QR-кодам — это тот же локдаун, только без возможности рассчитывать на господдержку и скидки от арендодателей, а также возможности предложить сотрудникам уйти в отпуск на этот период. Лучше пройти это сейчас, чем оказаться под риском закрытия в высокий сезон новогодних праздников», — комментирует глава объединения «Рестоград» Александр Ружинский.
Но важно, чтобы этот локдаун не затянулся. «Если полное закрытие продлится больше недели, это опять принесет колоссальные убытки и никакая госпомощь не поможет», — подчеркивает он.
При этом, по мнению рестораторов, решить проблему заболеваемости можно иначе, без потерь для бизнеса и экономики города — ввести обязательную вакцинацию не менее
Ограничительные меры будут работать только в комбинации с тотальной вакцинацией, соглашается Антон Барчук. Вероятность того, что к Новому году Петербург окажется на плато по заболеваемости COVID-19 или даже начнется снижение, существует и в рамках естественного развития эпидемического процесса. Но ситуация будет зависеть в том числе от появления новых штаммов. «Дельта»-штамм ускорил пандемию, но это не принципиальное изменение», — отмечает он.
Достаточно ли этих мер?
По мнению Антона Барчука, полностью разорвать цепочки заражения с помощью нынешних ограничений не получится. «Никакие меры в таком густонаселенном городе не сработают, кроме полного локдауна — всех закрыть дома. Но мы понимаем, что это невозможно», — говорит он. Будет ли достаточно семи дней жесткого локдауна, чтобы переломить тренд, станет ясно через неделю. «Если рост числа новых случаев продолжится, то одной недели может не хватить», — отмечает он.
Но более жесткий вариант в сегодняшних реалиях вряд ли возможен. «Даже если более жесткие ограничения ввести, они не будут работать так же эффективно, как в начале пандемии. В первую волну жесткие меры работали за счет того, что сами граждане сидели дома и не выходили», — комментирует эксперт.
«Беда в том, что в России строгие меры не работают», — соглашается Анна Назарова, инфекционист, ассистент кафедры инфекционных заболеваний СПбГПМУ.
Поэтому опыт Китая начала 2020 года к нам вряд ли применим. «Если бы у нас люди ограничили контакты, носили маски, перестали бы посещать общественные места в период объявленного локдауна, это дало бы результат», — подчеркивает она.
Вклад в снижение распространения вируса должны внести и граждане, уверен Сергей Багненко, ректор ПСПбГМУ
Будет ли локдаун стимулировать население к вакцинации?
Власти Петербурга надеются, что нерабочие дни жители города используют для того, чтобы сделать прививку и тем самым повысить уровень коллективного иммунитета, рассказал руководитель городского Центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.
«Делается это для того, чтобы, с одной стороны, разобщить контакты и разорвать цепочку передачи вируса; а во-вторых, чтобы пройти вакцинацию. Мы призываем с пользой использовать это время. Прививочные пункты будут работать. Если люди займут ответственную позицию, мы получим серьезный прирост коллективного иммунитета и сможем прервать рост заболеваемости», — заявил он.
Прийти в прививочные пункты призывают и врачи. «Дельта»-штамм, который циркулирует сейчас в стране, более заразен, чем предыдущие, он легко передается от человека человеку. Мы уже знаем, что вирус циркулирует в основном в среде либо непривитых, либо переболевших давно в легкой форме и не привившихся после болезни. А это — половина населения. Именно она болеет тяжело и непредсказуемо, многие умирают. Для непривитых локдаун — очень хорошее время для вакцинации», — говорит Сергей Багненко.
«Очень правильно во время локдауна вакцинироваться — когда людей вокруг мало, снижается риск заразиться не только коронавирусом, но и другими инфекциями — не секрет, что, помимо него, сейчас продолжается рост сезонной заболеваемости привычными ОРВИ. Вакцинировался — отправился домой и пережидаешь, пока у тебя вырабатывается защитный титр антител», — добавляет Анна Назарова.
Предложение бизнеса об обязательной вакцинации медики одобряют. «Административный ресурс надо использовать более активно. Я работаю в клинике промышленной медицины и уверен, что на предприятиях, где работает более 200 человек, надо прививать
Но всё же есть опасность, что на фоне ажиотажа люди начнут заражать друг друга в очередях на пунктах вакцинации, говорит Алексей Куприянов. «На месте тех, кто идет вакцинироваться впервые, я бы принимал усиленные меры предосторожности — непременно носить свежую маску или респиратор, непременно сохранять дистанцию порядка полутора-двух метров от других людей», — подчеркивает он.
Галина Бояркова, Ирина Багликова
«Фонтанка.ру»