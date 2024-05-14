Минздрав Газы: число погибших палестинцев с октября 2023 года превысило 35 тысяч человек

Свыше 35 тысяч палестинцев погибли в секторе Газа в результате действий армии Израиля с октября 2023 года, сообщили в министерстве здравоохранения палестинского анклава 14 мая.
«Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года возросло до 3
По данным минздрава, за прошедшие сутки в Газе погибли
Ранее военный кабинет Израиля принял единогласное решение продолжить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года начало масштабную ракетную атаку по Израилю, одновременно с этим бойцы организации проникли в приграничные районы на юге государства, где открыли огонь по военным и гражданским, а также взяли более 200 заложников.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС на территории сектора Газа. Спустя месяц город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав был разделен на южную и северную части. По данным ХАМАС на