Минздрав Газы: число погибших палестинцев с октября 2023 года превысило 35 тысяч человек

Свыше 35 тысяч палестинцев погибли в секторе Газа в результате действий армии Израиля с октября 2023 года, сообщили в министерстве здравоохранения палестинского анклава 14 мая.



«Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года возросло до 3 5 173 , ранения получил 79 061 человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.



По данным минздрава, за прошедшие сутки в Газе погибли 82 человека , 234 пострадали. Часть жителей продолжают находиться под завалами разрушенных зданий.

