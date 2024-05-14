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    Минздрав Газы: число погибших палестинцев с октября 2023 года превысило 35 тысяч человек

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    Свыше 35 тысяч палестинцев погибли в секторе Газа в результате действий армии Израиля с октября 2023 года, сообщили в министерстве здравоохранения палестинского анклава 14 мая.

    «Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года возросло до 35 173, ранения получил 79 061 человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.

    По данным минздрава, за прошедшие сутки в Газе погибли 82 человека, 234 пострадали. Часть жителей продолжают находиться под завалами разрушенных зданий.

    Ранее военный кабинет Израиля принял единогласное решение продолжить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа. 7 мая группировка ХАМАС призвала власти США и мировое сообщество оказать давление на Израиль.

    Военное крыло палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года начало масштабную ракетную атаку по Израилю, одновременно с этим бойцы организации проникли в приграничные районы на юге государства, где открыли огонь по военным и гражданским, а также взяли более 200 заложников.

    В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС на территории сектора Газа. Спустя месяц город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав был разделен на южную и северную части. По данным ХАМАС на 26 апреля, в секторе Газа находятся до 250 заложников, Израиль утверждает, что ХАМАС удерживает 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

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