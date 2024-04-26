В секторе Газа обнаружили сотни тел, массово захороненных в Хан-Юнисе

Спасатели извлекли по меньшей мере 392 тела гражданских лиц из братских могил, обнаруженных в медицинском комплексе Насера в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщает издание WAFA в пятницу, 26 апреля.

Около 165 тел остаются неопознанными. Утверждается, что парамедики, осмотревшие останки, заметили на телах следы пыток — некоторые из погибших были связаны пластиковыми наручниками. Также специалисты обнаружили, что животы у части погибших были изрезаны и зашиты нестандартным способом, что наводит на мысль о краже органов. Кроме того, медики зафиксировали огнестрельные ранения головы, что говорит о возможной казни в полевых условиях.