В секторе Газа обнаружили сотни тел, массово захороненных в Хан-Юнисе

Спасатели извлекли по меньшей мере 392 тела гражданских лиц из братских могил, обнаруженных в медицинском комплексе Насера в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщает издание WAFA в пятницу, 26 апреля.
Около 165 тел остаются неопознанными. Утверждается, что парамедики, осмотревшие останки, заметили на телах следы пыток — некоторые из погибших были связаны пластиковыми наручниками. Также специалисты обнаружили, что животы у части погибших были изрезаны и зашиты нестандартным способом, что наводит на мысль о краже органов. Кроме того, медики зафиксировали огнестрельные ранения головы, что говорит о возможной казни в полевых условиях.
Жертвы были захоронены на глубине более трех метров под землей, тела лежали друг на друге. Ответственность за произошедшее в публикации возлагается на Израиль.
Как сообщает государственное телевидение Палестины, число погибших мирных жителей с 7 октября 2023 года достигло 34 356, еще 77 300 пострадали.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года начало масштабную ракетную атаку по Израилю, одновременно с этим бойцы организации проникли в приграничные районы на юге государства, где открыли огонь по военным и гражданским, а также взяли более 200 заложников. Израиль оценивает свои потери в количестве 1,2 тысячи человек, включая гражданских, военных, иностранцев, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС на территории сектора Газа. Спустя месяц город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав был разделен на южную и северную части. По данным ХАМАС, в секторе Газа находятся до 250 заложников, Израиль утверждает, что ХАМАС удерживает 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.