На Украине эвакуируют жителей Белопольской и Ворожбянской общин Сумской области

Власти Украины объявили эвакуацию жителей Белопольской и Ворожбянской общин Сумской области из-за обострения ситуации на фронте. Об этом 13 мая сообщают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и главу областной военной администрации Владимира Артюха.

Артюх назвал эвакуацию не принудительной, а «преждевременной добровольной».

По данным властей, за последние три дня из Великописаревской общины Ахтырского района выехали 180 человек, всего из Сумской области эвакуировали 4523 человека, в том числе 829 детей.

Ранее стало известно, что в Харьковской области Украины власти за сутки эвакуировали более 1700 жителей. Об этом 11 мая сообщил глава региона Олег Синегубов.