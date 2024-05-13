На Украине эвакуируют жителей Белопольской и Ворожбянской общин Сумской области

Власти Украины объявили эвакуацию жителей Белопольской и Ворожбянской общин Сумской области из-за обострения ситуации на фронте. Об этом 13 мая сообщают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и главу областной военной администрации Владимира Артюха.
Артюх назвал эвакуацию не принудительной, а «преждевременной добровольной».
По данным властей, за последние три дня из Великописаревской общины Ахтырского района выехали 180 человек, всего из Сумской области эвакуировали 4523 человека, в том числе 829 детей.
Ранее стало известно, что в Харьковской области Украины власти за сутки эвакуировали более 1700 жителей. Об этом 11 мая сообщил глава региона Олег Синегубов.
Минобороны РФ накануне отчиталось, что подразделения группировки «Север» взяли под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Село Гатище находится на левом берегу реки Северский Донец в двух километрах от Волчанска. На противоположном берегу расположено село Огурцово, о взятии которого Минобороны отчитывалось 11 мая.
Также группировка «Север» улучшила положение и нанесла поражение ВСУ в районах Волчанска, Нескучного, Липцов и Веселого Харьковской области.