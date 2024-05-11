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    ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов в ходе наступления в Харьковской области

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    17 комментариев

    О наступлении на Харьковском направлении сообщает Министерство обороны РФ 11 мая. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль пять населенных пунктов.

    По информации Минобороны, речь идет о Борисовке, Огурцово, Плетеневке, Пыльной и Стрелечьей.

    В той же области в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Глубокое, Нескучное и Красное ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.

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    Комментарии 17

    забыл все11 Мая 2024 в 17:04
    зачем?
    +1−0
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