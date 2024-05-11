На Украине в Харьковской области за сутки эвакуировали более 1700 человек

В Харьковской области Украины власти за сутки эвакуировали более 1700 жителей. Об этом 11 мая сообщил глава региона Олег Синегубов. Ранее Минобороны РФ заявляло, что в ходе наступления в регионе установлен контроль над пятью населенными пунктами.



По данным Олега Синегубова, из Чугуевского района Харьковской области вывезли 1 048 человек, из Харьковского района — 440 жителей, 12 человек эвакуировали из Богодуховского и еще 275 человек помогли вывезти волонтеры. Всего эвакуировали 1 775 человек.



По данным Министерства обороны РФ, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

