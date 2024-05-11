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    На Украине в Харьковской области за сутки эвакуировали более 1700 человек

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    В Харьковской области Украины власти за сутки эвакуировали более 1700 жителей. Об этом 11 мая сообщил глава региона Олег Синегубов. Ранее Минобороны РФ заявляло, что в ходе наступления в регионе установлен контроль над пятью населенными пунктами.

    По данным Олега Синегубова, из Чугуевского района Харьковской области вывезли 1 048 человек, из Харьковского района — 440 жителей, 12 человек эвакуировали из Богодуховского и еще 275 человек помогли вывезти волонтеры. Всего эвакуировали 1 775 человек.

    По данным Министерства обороны РФ, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

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