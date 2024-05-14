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    Несколько районов Турции оказались под снегом в середине мая из-за «российского» циклона

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    Несколько районов Турции вслед за ливнями накрыла метель. В нескольких деревнях образовался пятисантиметровый слой снега, передает РИА Новости 13 мая.

    Ранее генеральный департамент метеорологии Турции объявил о «желтом» уровне погодной опасности из-за дождей в шести провинциях страны. К осадкам и резкому похолоданию привел пришедший из России циклон.

    В понедельник вечером в нескольких районах Турции непогоду усугубил снег. Осадки выпали в районе Картепе провинции Коджаэли на западе Турции, а также в горах в соседней провинции Болу. В результате как минимум в десяти деревнях образовались сугробы.

    Тем временем в России в середине мая более 60 процентов территории страны покрыто снегом, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Например, в Ненецком автономном округе высота снега доходит до 67–86 сантиметров.

    Агрономы нескольких регионов России в Центральном федеральном округе оценивают ущерб от прошедших майских заморозков. Все, что погибло, посеют заново. Чрезвычайное положение введено в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. Также ситуация не слишком благоприятная для посевов в Костромской области.

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