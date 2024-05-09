Из-за заморозков в ЦФО придется пересеивать посевы

Ущерб от заморозков оценивают агрономы нескольких регионов России в Центральном федеральном округе. Все, что погибло, посеют заново.

Как пишет ТАСС 9 мая со ссылкой на Минсельхоз, чрезвычайное положение введено в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. Также ситуация не слишком благоприятная для посевов в Костромской области.

«Россельхозцентр приступил к определению размера ущерба. Окончательная оценка будет дана по мере установления фактов гибели сельхозкультур. Погибшие посевы будут пересеяны, для этого имеются все необходимые ресурсы», — сообщили в Минсельхозе.