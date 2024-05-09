Из-за заморозков в ЦФО придется пересеивать посевы

Ущерб от заморозков оценивают агрономы нескольких регионов России в Центральном федеральном округе. Все, что погибло, посеют заново.
Как пишет ТАСС 9 мая со ссылкой на Минсельхоз, чрезвычайное положение введено в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. Также ситуация не слишком благоприятная для посевов в Костромской области.
«Россельхозцентр приступил к определению размера ущерба. Окончательная оценка будет дана по мере установления фактов гибели сельхозкультур. Погибшие посевы будут пересеяны, для этого имеются все необходимые ресурсы», — сообщили в Минсельхозе.
Морозы уже уничтожили часть посевов, но, по прогнозам синоптиков, грозы и мокрый снег в период по 10 мая ожидаются в Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской и Тульской областях.
Специалисты полагают, что будет нанесен вред урожайности озимых.